Muškarac se sankao, pa slomio kost: Hitna ga nosila na džaku sa slamom

11.01.2026
21:48
Komentari:0
Tokom intervencije zbog povrede nastale prilikom sankanja, ekipa Hitne pomoći Šabac imala je pune ruke posla.
Zbog nepristupačnog terena, medicinsko osoblje nije bilo u mogućnosti da pacijentu priđe sa nosilima, ali ih to nije zaustavilo da pruže neophodnu pomoć.
Pacijent je improvizovano transportovan do sanitetskog vozila na džaku sa slamom kako bi što prije bio prebačen u bolnicu.
