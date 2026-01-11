Muškarac se sankao, pa slomio kost: Hitna ga nosila na džaku sa slamom

Zbog nepristupačnog terena, medicinsko osoblje nije bilo u mogućnosti da pacijentu priđe sa nosilima, ali ih to nije zaustavilo da pruže neophodnu pomoć.

Pacijent je improvizovano transportovan do sanitetskog vozila na džaku sa slamom kako bi što prije bio prebačen u bolnicu.

Nakon prijema u bolnicu ustanovljen je prelom, a pacijent je zadržan na daljem bolničkom liječenju, pišu Šabačke vijesti.