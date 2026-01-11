Logo
Large banner

Muškarac se sankao, pa slomio kost: Hitna ga nosila na džaku sa slamom

11.01.2026

21:48

Komentari:

0
Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом
Foto: Instagram

Tokom intervencije zbog povrede nastale prilikom sankanja, ekipa Hitne pomoći Šabac imala je pune ruke posla.

Zbog nepristupačnog terena, medicinsko osoblje nije bilo u mogućnosti da pacijentu priđe sa nosilima, ali ih to nije zaustavilo da pruže neophodnu pomoć.

Pacijent je improvizovano transportovan do sanitetskog vozila na džaku sa slamom kako bi što prije bio prebačen u bolnicu.

nato hag

Svijet

Napad SAD-a na Grenland bio bi kraj NATO-a

Nakon prijema u bolnicu ustanovljen je prelom, a pacijent je zadržan na daljem bolničkom liječenju, pišu Šabačke vijesti.

Podijeli:

Tagovi:

Hitna pomoć

lom noge

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ужас! Пас луталица откинуо дјетету горњу усну

Srbija

Užas! Pas lutalica otkinuo djetetu gornju usnu

6 h

2
Пријети им до 3 године затвора: Један вукао тинејџерке на санкама, други их прегазио

Srbija

Prijeti im do 3 godine zatvora: Jedan vukao tinejdžerke na sankama, drugi ih pregazio

6 h

0
"Боље да су га убили, него што су га оставили оваквог" Детаљи крваве драме на Божић

Srbija

"Bolje da su ga ubili, nego što su ga ostavili ovakvog" Detalji krvave drame na Božić

9 h

0
Преминуо малољетник који је пуцао на Божић у дједа и бабу

Srbija

Preminuo maloljetnik koji je pucao na Božić u djeda i babu

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

04

Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

21

48

Muškarac se sankao, pa slomio kost: Hitna ga nosila na džaku sa slamom

21

45

Centralne vijesti, 11.01.2026.

21

36

Đogo: Cerić pokušava da izvuče iz boce zloduh majorizacije

21

22

Švedska u šoku: Policajac optužen za silovanje i zlostavljanje djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner