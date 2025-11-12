Zatvorena čuvena fabrika papira

Nakon 65 godina postojanja, čuvena fabrika papira, nekadašnji ponos Jugoslavije i Hrvatske, tiho je ugašena, ostavljajući iza sebe samo sjećanja i neizvjesnost.

Riječ je o fabrici papira koja je poslovala u sklopu kompanije DS Smit Belišće. Počela je s radom sada već davne 1960. godine, a prošle sedmice je definitivno otišla u istoriju.

Na fotografiji snimljenoj u srijedu je posljednja rola papira proizvedena u tvornici u Belišću.

Posljednja rolna papira, na kojoj su radnici rukom ispisali datum „4. novembar 2025, Belišće“, nije samo kraj proizvodnje. To je pečat na istoriju jednog industrijskog giganta i simbol sudbine stotina radnika.

Iz DS Smitha su objasnili kako se zatvara fabrika papira u Belišću, a sa sindikatima i zaposlenima pregovaralo se o sudbini ukupno oko 200 radnika. Fabrika ambalaže u Belišću, pak, nastavlja s radom.

Prema podacima Hrvatske tehničke enciklopedije, sredinom osamdesetih Kombinat Belišće bio je jedan od najvećih složenih kombinata u industriji za preradu drveta i imao je najveće kapacitete za proizvodnju poluceluloznih vlakana u SFRJ, te među većim kapacitetima u Evropi.

Godine 1984. proizveo je 99.300 tona poluceluloze i 165.000 tona ambalažnog papira čije su se znatne količine izvozile. Od 1989. preduzeće je poslovalo pod imenom Društveno preduzeće Kombinat Belišće. Nakon hrvatske samostalnosti, preduzeće je od 1992. organizovano kao akcionarsko društvo.

Godine 1996. imalo je oko 3.000 zaposlenih i proizvodilo polucelulozu, ambalažni papir, transportnu i komercijalnu ambalažu od valovitog kartona, spiralne cijevi i ambalažu, te mašine za brizganje plastičnih masa, traktorske prikolice, rezanu građu, drveni ugalj i ostalo.

Od 2000. godine broj zaposlenih se postepeno smanjivao na oko 1.200, a akcije preduzeća počelo je da kupuje austrijsko preduzeće Duropack, koje je 2012. preuzelo kompaniju Belišće. Međutim, 2015. sve preuzima britanska kompanija DS Smith.

Godine 2017. preduzeće, koje je tada zapošljavalo oko 400 radnika, proizvelo je 213.000 tona papira (80 posto za izvoz) i oko 65 miliona kvadratnih metara ambalaže od valovitog kartona, navodi se u Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji.

Inače, DS Smit Belišće protekle poslovne godine bilježi čak 16 miliona evra gubitka, a godinu ranije 20 miliona evra. U samo dvije godine akumulirali su gubitak od 36 miliona evra. Prema podacima Finansijske agencije, kompanija DS Smith Belišće danas ima ukupno 340 zaposlenih.

U sastavu DS Smita posluje i koprivnička kompanija Bilokalnik – industrija papirne ambalaže, koja danas ima oko 150 zaposlenih i ostvaruje oko 23 miliona evra godišnjeg prometa uz milion i po profita.

Zanimljivo je kako je Bilokalnik u Koprivnici osnovan 1960. godine, u isto vrijeme kad i Kombinat Belišće. U koprivničkom preduzeću bile su tri osnovne djelatnosti: industrija papirne ambalaže, drvna industrija i industrija građevinskog materijala, te uslužne djelatnosti – Integra (građevinarstvo), Trgovina i Rapid (metalska).

U zlatno doba u Bilokalniku je radilo oko 5.000 ljudi. Danas je ostala samo kompanija Bilokalnik – industrija papirne ambalaže sa 150 zaposlenih. Drvo, Integra, Trgovina i Rapid su propali, a koprivnički Igmu je preuzela našićka Nexe grupa, prenosi Danica.