Logo
Large banner

Bugarska od Nove godine prelazi na evro

Izvor:

Tanjug

11.11.2025

08:46

Komentari:

0
Бугарска од Нове године прелази на евро
Foto: Pixabay

Bugarske banke danas su potvrdile da će svi bankomati u zemlji od 1. januara 2026. godine isplaćivati evre, čime zvanično počinje prelazak zemlje na zajedničku evropsku valutu.

Član Upravnog odbora Udruženja banaka Bugarske Nikola Bakalov izjavio je da će građani već od prvog jutra nastupajuće godine moći da podižu evre direktno sa bankomata, prenosi portal Novinite.

zemljotres potres

Republika Srpska

Zemljotres u Foči

On je podsjetio javnost da građani koji posjeduju velike količine bugarskih leva u gotovini mogu da ih uplate na svoje račune.

Depoziti će biti automatski konvertovani u evre po zvaničnom kursu od 1,95583 leva za evro, u ponoć između 31. decembra i 1. januara. Ovaj pristup omogućava građanima da bez napora i besplatno zamijene svoje leve za evre.

Konverzija će biti besplatna i poslije 1. januara i po istom fiksnom kursu, ali građani zbog gužvi ne treba da čekaju do posljednjeg trenutka, napomenuo je Bakalov.

Do kraja godine, naglasio je, bugarski lev ostaje zvanična valuta u Bugarskoj, a sve transakcije i plaćanja mogu se bezbjedno obavljati u levima.

Никола Јовић

Košarka

Jović za 0,4 sekunde izazvao ludilo u Majamiju

Bugarska će usvajanjem evra od početka sljedeće godine ostvariti veći prosperitet i sigurnost i ojačati svoju ulogu u Evropskoj uniji, izjavila je prošle nedjelje predsjednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard u Sofiji.

Firmama će nestanak troškova konverzije donijeti uštedu od oko milijardu leva godišnje, dodala je ona.

Podijeli:

Tagovi:

Bugarska

Evro

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Da li je grijeh slaviti slavu u restoranu?

1 h

0
Додик честитао Сари Ћирковић: Српска ће ти стално бити подршка

Republika Srpska

Dodik čestitao Sari Ćirković: Srpska će ti stalno biti podrška

1 h

0
Ако намажете ово на мјесто гдје наносите парфем, мирис ће трајати сатима

Stil

Ako namažete ovo na mjesto gdje nanosite parfem, miris će trajati satima

1 h

0
НБА лига одала признање Јокићу - ФОТО

Košarka

NBA liga odala priznanje Jokiću - FOTO

1 h

0

Više iz rubrike

Дјечија играчка се хитно повлачи са тржишта

Ekonomija

Dječija igračka se hitno povlači sa tržišta

1 h

0
Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

Ekonomija

Plata 2.200 evra, besplatni smještaj i hrana, a radnika ni za lijeka

12 h

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Ekonomija

Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

12 h

0
Бесплатно гориво вриједно милион КМ за неке грађане

Ekonomija

Besplatno gorivo vrijedno milion KM za neke građane

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

04

Italijanski košarkaš zakucao Ferari u zid kuće, bore mu se za život

10

03

Doktorka pronađena mrtva blizu granice: Kćerka iznijela teške optužbe

10

01

Sramno je ovo što se radi Bogdanu Bogdanoviću

09

59

Otkrivena "Lucifer" pčela

09

57

Cvijanović poručila Stanivukoviću: Ti si mali manipulator i falsifikator

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner