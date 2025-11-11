Bugarska od Nove godine prelazi na evro

Bugarske banke danas su potvrdile da će svi bankomati u zemlji od 1. januara 2026. godine isplaćivati evre, čime zvanično počinje prelazak zemlje na zajedničku evropsku valutu.

Član Upravnog odbora Udruženja banaka Bugarske Nikola Bakalov izjavio je da će građani već od prvog jutra nastupajuće godine moći da podižu evre direktno sa bankomata, prenosi portal Novinite.

On je podsjetio javnost da građani koji posjeduju velike količine bugarskih leva u gotovini mogu da ih uplate na svoje račune.

Depoziti će biti automatski konvertovani u evre po zvaničnom kursu od 1,95583 leva za evro, u ponoć između 31. decembra i 1. januara. Ovaj pristup omogućava građanima da bez napora i besplatno zamijene svoje leve za evre.

Konverzija će biti besplatna i poslije 1. januara i po istom fiksnom kursu, ali građani zbog gužvi ne treba da čekaju do posljednjeg trenutka, napomenuo je Bakalov.

Do kraja godine, naglasio je, bugarski lev ostaje zvanična valuta u Bugarskoj, a sve transakcije i plaćanja mogu se bezbjedno obavljati u levima.

Bugarska će usvajanjem evra od početka sljedeće godine ostvariti veći prosperitet i sigurnost i ojačati svoju ulogu u Evropskoj uniji, izjavila je prošle nedjelje predsjednica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard u Sofiji.

Firmama će nestanak troškova konverzije donijeti uštedu od oko milijardu leva godišnje, dodala je ona.