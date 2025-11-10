Logo
Besplatno gorivo vrijedno milion KM za neke građane

Agencije

10.11.2025

21:13

0
Dobre vijesti stižu za poljoprivrednike na sjeveru BiH.

Na prvom nastavku 41. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojena je Odluka o odobravanju subvencija i Programa utroška sredstava za nadoknadu dijela troškova goriva za realizovanu proizvodnju pod biljnim kulturama na području Brčko distrikta BiH u 2025. godini u iznosu od milion KM, saopšteno je iz Vlade Brčko distrikta.

Na osnovu podnesenih i obrađenih zahtjeva za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnju pod biljnim kulturama u 2025. godini, resorno odjeljenje će sačiniti spisak korisnika koji će sadržavati ime (ime roditelja) i prezime korisnika sredstava, ostvarenu površinu pod zasijanim biljnim kulturama u hektarima, iznos za isplatu, naziv banke i broj računa korisnika na koji će sredstva biti uplaćena.

Iznos subvencije po hektaru će se preračunati tako da se podijeli ukupno odobreni iznos s ukupno ostvarenim površinama pod biljnim kulturama.

Svrha Programa je pomoć poljoprivrednim proizvođačima na području Brčko distrikta BiH koji su ugroženi usljed povećanja cijena repromaterijala za potrebe biljne poljoprivredne proizvodnje.

gorivo

subvencije

Komentari (0)
