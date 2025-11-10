Besplatno gorivo vrijedno milion KM za neke građane

Na prvom nastavku 41. redovne sjednice Vlade Brčko distrikta, na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojena je Odluka o odobravanju subvencija i Programa utroška sredstava za nadoknadu dijela troškova goriva za realizovanu proizvodnju pod biljnim kulturama na području Brčko distrikta BiH u 2025. godini u iznosu od milion KM, saopšteno je iz Vlade Brčko distrikta.

Na osnovu podnesenih i obrađenih zahtjeva za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnju pod biljnim kulturama u 2025. godini, resorno odjeljenje će sačiniti spisak korisnika koji će sadržavati ime (ime roditelja) i prezime korisnika sredstava, ostvarenu površinu pod zasijanim biljnim kulturama u hektarima, iznos za isplatu, naziv banke i broj računa korisnika na koji će sredstva biti uplaćena.

Iznos subvencije po hektaru će se preračunati tako da se podijeli ukupno odobreni iznos s ukupno ostvarenim površinama pod biljnim kulturama.

Svrha Programa je pomoć poljoprivrednim proizvođačima na području Brčko distrikta BiH koji su ugroženi usljed povećanja cijena repromaterijala za potrebe biljne poljoprivredne proizvodnje.