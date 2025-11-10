Kada, koliko i kome će biti veće penzije?

Na nivou FBiH u toku su pripreme za izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojima se uvodi novi model usklađivanja penzija i jača stabilnost penzijskog sistema.

Prema najavama iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, novi sistem predviđa dvostruko povećanje penzija godišnje, a visina usklađivanja temeljiće se na formuli koja kombinuje rast prosječne plate (60 odsto) i stopu inflacije (40 odsto).

Pritom, kako je naglašeno, minimalne penzije neće biti smanjene, bez obzira na ekonomska kretanja.

Federalni ministar rada Adnan Delić izjavio je za "Večernji list" da se ovim izmjenama želi osigurati dugoročna održivost penzijskog sistema i podstaknuti legalno zapošljavanje, čime bi se smanjio rad "na crno" i povećali prihodi javnih fondova.

"Novi zakoni potiču legalno zapošljavanje i smanjuju rad u sivoj zoni, čime se jača fiskalna stabilnost i osigurava dugoročna održivost penzijskog sistema", istakao je Delić.

Uz reformu penzionog sistema, u pripremi su i novi zakoni o radu i zapošljavanju, koji bi trebali dodatno zaštititi prava radnika, olakšati poslovanje poslodavcima i modernizovati tržište rada, suočeno s izazovima poput iseljavanja radne snage i neusklađenosti obrazovnog sistema s potrebama tržišta.

Iz Vlade FBiH poručuju da je cilj reformi jasan – očuvati prava penzionera i poboljšati standard najugroženijih građana, uz provođenje "zakonodavnih promjena i fiskalno odgovornih politika" koje bi omogućile stabilniji i pravedniji sistem socijalne sigurnosti.