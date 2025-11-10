Logo
U Srpskoj nema vakcina protiv bjesnila i hepatitisa B

ATV

10.11.2025

У Српској нема вакцина против бјеснила и хепатитиса Б
Foto: ATV

Nestašica vakcina otvara ozbiljno pitanje - šta ako do kontakta sa zaraženom životinjom ili ugriza dođe kada zaštite nema. Dok građani strahuju, zdravstvene ustanove poručuju da vakcine čekaju već mjesecima.

"Može biti zabrinjavajuće, moglo bi se poraditi na tome.

-Zabrinjava me, trebalo bi da ima vakcina.

-Mnogo, u tom smislu mnogo, ako me pas ugrize. "

Da vakcina zaista nema potvrđuju i u domovima zdravlja i nadaju se da će stići što prije. Do tada, kod pacijenata koji pretrpe ugriz, rane se saniraju, uključuju se antibiotici i sprovodi pojačan nadzor dok im se ne obezbijedi imunizacija.

"Trenutno nema vakcine, jeste istina, očekujemo uskoro da dođe, Institut za javno zdravstvo vrši nabavku i distribuciju prema svim domovima zdravlja. Vakcina protiv bjesnila se prema našem programu mjera za sprječavanje i suzbijanje i eliminaciju zaraznih bolesti daje u pet doza, prvu dozu ukoliko to infektolog procijeni da treba da se da, započinje na klinici za infektivne bolesti, a ostale 4 doze vakcine se primaju u higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja", kaže Dijana Simić, specijalista epidemiologije.

Građani koji nakon povrede moraju primiti vakcinu protiv bjesnila ili hepatitisa B ovih dana to ne mogu učiniti, kada će moći, ne zna se, jer tih vakcina trenutno nema u institutu.

"Institut je dobavljaču prije više od pola godine uputio narudžbenicu za obje vrste vakcina, međutim obaviješteni smo da su vakcine stigle u BiH, da se trenutno nalaze na kontroli u Agenciji za lijekove te da isporuku Institutu možemo očekivati u toku novembra", navode iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva poručuju da će ispitivanje vakcine protiv hepatitisa B biti završeno do kraja ove sedmice, dok postupak za vakcinu protiv bjesnila još nije završen.

"Verorab još uvijek nije kompletiran, uvoznik nije dostavio uzorke."

Vakcine protiv bjesnila još uvijek nema, i dok se čeka završetak procedura i isporuka, građani koji su izloženi riziku trenutno ostaju bez osnovne zaštite.

