Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

Sezona gripa počela je više od mjesec dana ranije, a stručnjaci upozoravaju da bi mogla da bude jedna od težih.

Vodeći stručnjaci kažu da ne bi bili iznenađeni kada bi ovo bila najgora sezona gripa u posljednjih deset godina, piše BBC.

"Nismo već neko vrijeme vidjeli virus poput ovog, ovi obrasci su neuobičajeni“, kaže profesorka Nikola Luis, upravnica Svjetskog centra za grip na Institutu Fransis Krik.

"To me zabrinjava, apsolutno. Ne paničim, ali jesam zabrinuta", dodala je.

Uzrok je iznenadna mutacija virusa sezonskog gripa H3N2, koja se dogodila tokom ljeta, izvan uobičajenog perioda širenja gripa.

Sedam mutacija pojavilo se u soju H3N2 sezonskog gripa, što je dovelo do "brzog porasta" prijava slučajeva mutiranog virusa, objašnjava profesor Derek Smit, upravnik Centra za evoluciju patogena na Univerzitetu u Kembridžu.

"Gotovo sigurno će se proširiti svijetom", smatra profesor Smit.

U Velikoj Britaniji i Japanu već su zabilježeni porasti slučajeva od septembra, podstaknuti povratkom djece u škole i početkom hladnijeg vremena.

Iako tačne posljedice mutacija još nisu u potpunosti razjašnjene, naučnici vjeruju da one omogućuju virusu da lakše zarazi ljude, čak i one s djelimičnim imunitetom.

To objašnjava zašto sezona gripa nije čekala uobičajene zimske uslove, poput boravka u zatvorenim prostorima s uključenim grijanjem i zatvorenim prozorima.

Sezonski grip obično ima R broj (reprodukcijski broj) oko 1,2, dok se rana procjena za ovu godinu kreće oko 1,4, navodi prof. Luis. Vrlo pojednostavljeno, ako bi 100 ljudi imalo gripu, oni bi je u prosječnoj godini prenijeli na 120 ljudi – a ove godine na 140, prenosi "N1info.hr".

"Možda će sve nestati do sljedeće nedjelje, ali ne mislim da hoće“, zaključuje profesorka Luis.

Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije (NHS) izdala je hitno "upozorenje na vakcinisanje protiv gripa“, posebno usmjereno na osjetljive grupe.

Međutim, vakcina se ne podudara savršeno s mutiranim sojem virusa.

"Bolje je imati neku zaštitu nego nikakvu“, kaže profesor Kristof Frejzer s Instituta za pandemijske nauke Univerziteta u Oksfordu.

Iako vakcina možda neće u potpunosti spriječiti infekciju, smanjuje težinu bolesti i rizik od hospitalizacija.