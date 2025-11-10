Logo
Od srijede neće biti moguće plaćati ovim karticama

ATV

10.11.2025

13:14

Iako je Zagrebačka banka ranije obavijestila korisnike da će plaćanja Viza karticama Zagrebačke banke biti moguća do 15. oktobra 2025, taj rok produžen je do 12. novembra.

Takvo obavještenje au, naime, dobili korisnici putem mejla, uz vijesti o novim pogodnostima Zaba Masterkard kartica.

Zagrebačka banka je svim svojim klijentima, kako individualnim tako i poslovnim, tokom 2024. godine dostavila na adresu nove Masterkard kartice kao zamjenu za postojeće Viza kartice.

Ova promjena usklađuje se s globalnim trendovima u bankarskom sektoru i cilja na poboljšanje sigurnosti i korisničkog iskustva.

Aktivacija Masterkard kartica jednostavna je i dostupna putem bankomatskih usluga, onlajn bankarstva ili ličnom posjetom poslovnici.

Za dodatne informacije i podršku tokom prelaza, klijenti se mogu obratiti korisničkoj službi Zagrebačke banke.

platne kartice

kreditne kartice

banka

