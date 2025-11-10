Od srijede neće biti moguće plaćati ovim karticama

Iako je Zagrebačka banka ranije obavijestila korisnike da će plaćanja Viza karticama Zagrebačke banke biti moguća do 15. oktobra 2025, taj rok produžen je do 12. novembra.

Takvo obavještenje au, naime, dobili korisnici putem mejla, uz vijesti o novim pogodnostima Zaba Masterkard kartica.

Zagrebačka banka je svim svojim klijentima, kako individualnim tako i poslovnim, tokom 2024. godine dostavila na adresu nove Masterkard kartice kao zamjenu za postojeće Viza kartice.

Zanimljivosti Ova četiri znaka neće znati šta će sa parama u narednoj godini

Ova promjena usklađuje se s globalnim trendovima u bankarskom sektoru i cilja na poboljšanje sigurnosti i korisničkog iskustva.

Aktivacija Masterkard kartica jednostavna je i dostupna putem bankomatskih usluga, onlajn bankarstva ili ličnom posjetom poslovnici.

Za dodatne informacije i podršku tokom prelaza, klijenti se mogu obratiti korisničkoj službi Zagrebačke banke.