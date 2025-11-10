Logo
Lovac punio pušku, pa upucao muškarca u glavu

Dnevnik.hr

10.11.2025

12:51

Ловац пунио пушку, па упуцао мушкарца у главу
Foto: ATV

Tokom pripreme za lov u nedjelju je u Glavini Donjoj, u Imotskom polju, lovačkom puškom teško ozlijeđen muškarac.

Policija je objavila da je 35-godišnjak prilikom punjenja svoje lovačke puške, koju legalno posjeduje, iz zasad neutvrđenih razloga ispalio streljivo, koje je pogodilo 50-godišnjaka koji je od njega bio udaljen više od desetak metara.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević opoziciji: Da smo bili spremni trgovati interesima Srpske, valjda bi istrgovali da nam ne uvode sankcije

Ozlijeđenom muškarcu, takođe lovcu, pomoć je pružena u splitskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je zadobio tešku tjelesnu povredu glave i zadržan je na liječenju.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom, 35-godišnjak je predan u istražni zatvor, piše Dnevnik.hr.

13

49

Lukašenko: "Orešnik" neće biti stacioniran na jednom mjestu u Bjelorusiji

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

