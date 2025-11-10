Lovac punio pušku, pa upucao muškarca u glavu

Izvor:
Tokom pripreme za lov u nedjelju je u Glavini Donjoj, u Imotskom polju, lovačkom puškom teško ozlijeđen muškarac.
Policija je objavila da je 35-godišnjak prilikom punjenja svoje lovačke puške, koju legalno posjeduje, iz zasad neutvrđenih razloga ispalio streljivo, koje je pogodilo 50-godišnjaka koji je od njega bio udaljen više od desetak metara.
Ozlijeđenom muškarcu, takođe lovcu, pomoć je pružena u splitskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je zadobio tešku tjelesnu povredu glave i zadržan je na liječenju.
Po završetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom, 35-godišnjak je predan u istražni zatvor, piše Dnevnik.hr.
