Kovačević opoziciji: Da smo bili spremni trgovati interesima Srpske, valjda bi istrgovali da nam ne uvode sankcije

Ljudi iz rukovodstva Republike Srpske su bili spremni prihvatiti lične sankcije zato što nisu pristajali na trgovinu i ugrožavanje interesa Republike Srpske, a sada ih oni koji su trčkarali za /Kristijanom/ Šmitom i bili šegrti njegovih napada na Srpsku optužuju da su nešto prodali kako bi se oslobodili sankcija, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Kakav jad i čemer od logike. Kakva jeftina i sramna politička manipulacija. Pa da su bili spremni trgovati interesima Republike Srpske valjda bi istrgovali da im se uopšte ne uvode sankcije?!", konstatovao je Kovačević.

Republika Srpska Košarac: Za SNSD ne postoji pitanje državne imovine

"Optužuju nas za saradnju sa Trampovom Amerikom? Pa šta su očekivali? Da smo prvi u Evropi podržali /Donalda/ Trampa i zbog toga bili pod žestokim udarom Bajdenove administracije i njihovih šefova /Majkla/ Marfija i Šmita, kako bismo se sukobljavali sa Trampom?! Pa ovo ne može proći ni u jaslicama", poručio je Kovačević, reagujući na navode opozicije da je SNSD navodno prodao interese Srpske da bi im bile skinute sankcije.

Kovačević je objavio na "Iksu" da su podržali Trampa kako bi Republika Srpska prestala biti američka meta, a postala američki saveznik.

"Kako bi u Savjetu bezbjednosti UN rekli da više ne žele intervenisati i graditi države, već da BiH mora funkcionisati kroz dijalog tri ravnopravna konstitutivna naroda. Što upravo mi govorimo već 30 godina.

Ekonomija Novak Đoković uložio pet miliona u kokice

I za kraj. Pitam se šta je sve opozicija obećala prodati strancima da bi je doveli na vlast, kada im je toliko teško povjerovati da mi nismo prodali ništa kako bi ukinuli sankcije", upitao je Kovačević, koji je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.