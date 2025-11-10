Košarac: Za SNSD ne postoji pitanje državne imovine

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac poručio je da SNSD odbija da učestvuje u bilo kakvoj raspravi o pitanju imovine jer je ono riješeno Dejtonskim mirovnom sporazumom i sa žaljenjem konstatovao da je opozicija u Srpskoj prihvatila sarajevski narativ o takozvanoj državnoj imovini, o čemu bruje i sarajevski zidovi.

Navodeći da BiH ne postoji kao suverena država, Košarac u izjavi za Srnu podsjeća da je čak i ono što bi trebalo da joj budu simboli, poput zastave, himne i grba, nametnuto međunarodnim intervencionizmom.

"Političko Sarajevo uporno priziva okupatora Kristijana Šmita da nametne zakon o takozvanoj državnoj imovini, mimo dejtonskog Ustava BiH. Nikada nećemo pristati na to! Imovina je riješena u Dejtonskom sporazumu i ona pripada Srpskoj i Federaciji BiH. BiH je prazna ljuštura", istakao je Košarac.

On je ponovio da je za SNSD pitanje državne imovine jasno jer imovina, prema Dejtonskom sporazumu, pripada Srpskoj.