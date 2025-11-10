Logo
Vanredno obavještenje: Brojna naselja u Banjaluci i Laktašima ostaju bez struje

ATV

10.11.2025

U više banjalučkih i laktaških naselja danas će u periodu od 15.00 do 17.00 časova doći do prekida u isporuci električne energije zbog interventnih radova kompanije "Elektroprenos BiH" u 110 kilovoltnoj trafostanici "Banjaluka 4“, saopšteno je iz Elektrokrajine Banjaluka.

U navedenom periodu na području Banjaluke bez električne energije biće potrošači u naseljima Tunjice, Ramići, Kuljani, Zalužani, Priječani, Barlovci i Lipovci, a na području Laktaša potrošači u dijelu naselja Trn, te Bukovici, Jablanu i Glamočanima.

