"Onaj rezultat na 0-25, sve je bilo protiv nas, svi su potonuli, pogledao sam Željka prekoputa na klupi i rijetko sam ikada zaplakao u životu, ali zamalo da se rasplačem kada sam ga vidio u tom stanju. Sutradan mi je stigla poruka od Željka da li imam tri minuta. Kroz glavu mi prolazi ta tema, da će reći da ne može više. Pozvao sam ga i rekao je da je donio odluku i da podnosi ostavku, saopštio sam štabu sinoć, a sada i tebi. Ne mogu da izdržim, umoran sam, emotivno me boli, Partizan volim i stalo mi je, ne mogu da prihvatim loše rezultate, zdravstveno utiče na mene. Rekao sam mu da je vruća glava, da sačekamo da se smirimo. Rekao mi je da je odluka konačna i da hoće da napiše pismo za javnost. Odluka se neće mijenjati, tako je rekao", kaže Mijailović.

Partizan će raskidati ugovore sa neposlušnim igračima, jasan je predsjednik kluba.

"Kad smo odobrili budžet, jedan od tri cilja je bila disciplina. Imali smo tu tuču koja je napravila loš imidž klubu. Savić je od početka izricao kazne svim igračima koji kasne i krše pravila. Neću da iznosim u javnost, iznijeli su mi članovi štaba da pojedini igrači psuju stručni štab, ja nisam mogao da vjerujem. U narednom periodu ćemo vjerovatno da raskidamo ugovore pojedincima. Za ovu godinu su sve plate isplaćene i plaćeni porezi. Klub je stabilan, pojedini igrači ne poštuju stručni štab, a to se vidjelo i po rezultatima. Serija 0-25 je protest", kaže Mijailović.