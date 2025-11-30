Otvoren "Zimzobal": Jedinstvena zabava u srcu Banjaluke

"Stotine lampiona, sjajan božićni market, vilenjaci, Djed Mraz te mnoštvo poklona za naše najmlađe sugrađane samo su mali dio magične zime koja je stigla u naš grad. Zimski market „Zimzobal“, koji je priređen u sklopu još jedne, izuzetno bogate manifestacije „Banjalučka zima“ otvorio je vrata za mnogobrojne posjetioce koji su i ove godine odlučili da budu dio jedinstvene zabave u srcu našeg grada", navode iz Gradske uprave.

"Zima nije samo za planinu, ona pripada i Banjaluci i mi se trudimo da kroz niz dešavanja, koja počinju danas, obezbijedimo kvalitetan sadržaj za sve. Ovdje se susreću porodice, dolaze brojni gosti. Potrudili smo se, niz iznenađenja je pred nama. Početkom zimske čarolije želim da ljudima poželim srećne praznike i da dođu ovdje, u centar grada. Parkovi, koje smo uredili, ove godine imaju posebno ruho. Važna nam je i Nova godina, gdje je velik odziv", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.