Beograd, Zagreb, Sarajevo lude za garažama: Kakvo je stanje u Banjaluci?

Cijena nekretnina neprekidno raste, a sa njom i potražnja garažnih mjesta. Više nije dovoljno da se posjeduje luksuzno vozilo, sada je i posjedovanje garaže luksuzni statusni simbol.

U Zagrebu je tržište garaža otišlo toliko visoko da su cijene na nekim lokacijama veće nego kvadrati novogradnje.

Primjeri iz aktuelnih objava pokazuju da u samom centru Zagreba, kvadrat garaže ide i do 3.500 evra po metru kvadratnom, a ponekad i više.

Stručnjaci upozoravaju da je potražnja skočila brže nego cijene stanova, jer se u nove zgrade često gradi premalo javnih parking-mjesta. U centru Zagreba danas je sasvim normalno da garaža košta kao garsonjera u manjem hrvatskom gradu.

Ni Beograd ne zaostaje. Cijene garaža rastu već pet godina zaredom, a centar grada postao je „elitna zona” za parkiranje.

Primjeri iz aktuelnih oglasa pokazuju da standardna garaža 12–15 metara kvadratnih u širem centru košta od 20.000 do 30.000 evra. A, garažno mjesto u luksuznim novogradnjama nerijetko ide do 40.000 evra.

Sarajevo i Banjaluka

Garaža u centru Sarajeva prodaje se za nevjerovatnih 105.000 KM (oko 53.700 evra) izazvala je lavinu komentara i nevjericu građana. A kada se uračuna površina ispada da je kvadrat garaže oko 2.000 evra. To je cijena koja je do juče bila rezervisana za prestižne stanove.

Prosječna plata teško prati ove cifre. Garaža od 100. 000 KM zahtijeva najmanje četiri prosječne godišnje sarajevske plate.

I na drugim lokacijama u Sarajevu garaže prelaze 50 ili 60 hiljada KM. Izgleda, parking je postao privilegija, komoditet, pa čak i statusni simbol.

U Banjaluci vlada hronični nedostatak garažnih, ali i parking mjesta. Dok novi kompleksi zgrada podrazumijevaju podzemne garaže i nekoliko parking mjesta ispred zgrade, sve to je nedovoljno potrebama stanovništva.

Kada je u pitanju prodaja garaža, nismo našli mnogo ponuda. Nekoliko starih garaža koje se prodaju u centru grada (Nova Varoš) koštaju 1.600 KM po kvadratu, što dođe oko 25.000 KM.

Ova cijena je na mnogim oglasima, ali smo uspjeli pronaći garažu od 18 kvadrata koja se prodaje za 50.000 KM.

Ono što je dosta više popularnije od prodaje je iznajmljivanje. Garaže ili mjesto u podzemnoj garaži iznajmljuje se za 100-150 KM na mjesečnom nivou, dok u pojedinim luksuznim objektima cijena se kreće i do 200 KM.