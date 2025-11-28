Zeljković: Dosta je politike pred kamerama, pozivam gradonačelnika da sjednemo i radimo

U javnosti se ponovo vodi rasprava o zakazivanju sjednice Skupštine grada, a ja želim vrlo jasno da ponovim ono što govorim mjesecima – gradonačelnik i Skupština moraju sarađivati, poštovati jedni druge i raditi zajedno, čak i onda kada postoje političke razlike. To je jedini način da Banjaluka bude funkcionalan i normalan grad, poručio je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u banjalučkoj Skupštini.

"Nažalost, nakon posljednje izborne utakmice u našem gradu, gradonačelnik se ponovo ponaša neprimjereno i politikantstvom zamjenjuje upravljanje gradom. Performansi, galama i stalna konfrontacija nisu rješenje ni za jedan problem u Banjaluci. To je samo način da se privatizuje javni prostor i da se preko funkcije gradonačelnika ubiraju politički poeni", naglašava Zeljković.

Uprkos svemu tome, dodaje Zeljković, dosljedan je u stavu da i gradonačelnik i skupštinska većina imaju svoj dio odgovornosti. I jedan i drugi pol gradske vlasti, kako kaže, birali su građani i zato podjednako dijelimo obavezu da grad funkcioniše – i u praksi i u političkom smislu.

"Uvijek sam otvoreno ukazivao na anomalije u radu gradske uprave. Radiću to i dalje. Ali isto tako ću reći i ovo: dio tih anomalija danas je i pretenciozno glumatanje, pokušaji disciplinovanja Skupštine i šerifski pristup politici koji nemaju nikakve veze sa interesima Banjalučana", kaže Zeljković.

Takođe navodi da njegovu inicijativu o formiranju zajedničkih radnih grupa u kojima bi svi akteri sjeli za sto i redom rješavaju probleme grada, gradonačelnik ignoriše mjesecima.

"To je bio prijedlog koji vodi Banjaluku putem stabilnosti. Ni riječ gradonačelnik nije rekao na taj prijedlog iz vrlo prostog razloga – ovakva atmosfera odgovara samo njemu i njegovim ambicijama. Podsjećam, kampanja oja je prošla legitimna je stvar u politici, ali kada gradska uprava funkcioniše u stalnom izbornom modu, ona ne traži rješenja, već isključivo konflikte. I bojim se da će se to ponoviti i sada", navodi Zeljković.

Dodaje da, ipak, od svojih prijedloga koji stoje na stolu gradonačelnika mjesecima neće odustati.

„Ostaću konstruktivan i odgovoran kao što sam bio na temama bazena, Depota, sportske infrastrukture, bezbjednosti đaka, vrtića, preplaćene rasvjete , iako je na sve to gradonačelnik ostajao ili nijem ili bahat. Ako želimo da radimo, mi kao skupštinska većina ćemo uraditi svoj dio posla. Ali gradska uprava mora doći s održivim prijedlozima, realnim planovima i jasnom namjerom da se radi zajednički“, poručuje još Zeljković.

Kako kaže, najveći problem je što Banjaluka funkcioniše isključivo u ritmu političke ambicije jednog čovjeka, umjesto u interesu svih njenih ljudi.

"Smatram da način na koji je gradonačelnik juče postupio, zaključavanjem kabineta predsjednika Skupštine, ne doprinosi rješenju problema u gradu, već stvara dodatne tenzije i dodatni institucionalni haos. Grad se ne vodi trakama, katancima i performansima, nego razgovorom, procedurama i jasnim odlukama u okviru institucija. Kabinet predsjednika Skupštine nije ničije privatno vlasništvo, već dio sistema lokalne samouprave i mora funkcionisati u interesu građana, bez obzira na političke razlike", kaže Zeljković i dodaje da su ovakvi potezi očiti primjeri konstantnih predstava za javnost i vođenja politike pred kamerama.

"Gradonačelnik Banjaluke obavlja najvažniju izvršnu funkciju u gradu i od njega se očekuje zrelost, odgovornost i spremnost na dijalog, a ne da zbog toga što nema skupštinsku većinu pribjegava političkim performansima umjesto rješenjima. Umjesto zaključanih vrata, potrebno nam je da sjednemo za isti sto. Taj poziv je više puta upućen i stojim iza toga i danas", kaže Zeljković i podsjeća da je Banjaluka u realnom zastoju posljednjih nekoliko godina.

"Imamo gradska preduzeća koja su na ivici stečaja, niz projekata koji ne funkcionišu i osnovne komunalne probleme koje građani osjećaju svakodnevno. Sada imamo i budžet grada na stolu i ovo je trenutak da se odgovorno dogovorimo oko prioriteta, jer ovaj grad ne može više da trpi političke predstave i zastoje. Očekujem da ćemo već do ponedjeljka imati definisan datum održavanja vanredne sjednice Skupštine, kao i termin redovne sjednice koja bi trebalo da se održi do kraja decembra, na kojoj ćemo usvojiti budžet za narednu godinu", kaže Zeljković i još jednom poziva gradonačelnika da, kako kaže, prestane sa predstavama.