Vrbas u porastu

Do naglog rasta vodostaja došlo je usljed topljenja snijega i obilnih padavina.

Šef banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite Dragan Babić rekao je za ATV da je nivo Vrbasa u Delibašinom selu 330 centimetara i da je premašio kotu redovne odbrane od poplava, ali da nema mjesta panici jer su padavine prestale i ne očekuje se dalji rast.

On je naveo da su nadležne službe bile u pripravnosti tokom noći i da je vršen monitoring Vrbasa i Vrbanje.