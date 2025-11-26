Vrbas u porastu

Izvor:
ATV
26.11.2025
08:54
Komentari:0
Vrbas je u Banjaluci tokom noći prešao kotu redovne odbrane od poplava.
Do naglog rasta vodostaja došlo je usljed topljenja snijega i obilnih padavina.
Šef banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite Dragan Babić rekao je za ATV da je nivo Vrbasa u Delibašinom selu 330 centimetara i da je premašio kotu redovne odbrane od poplava, ali da nema mjesta panici jer su padavine prestale i ne očekuje se dalji rast.
On je naveo da su nadležne službe bile u pripravnosti tokom noći i da je vršen monitoring Vrbasa i Vrbanje.
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d4
Banja Luka
1 d2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu