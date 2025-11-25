Logo
"Unio mi se u facu, prijetio smrću i smaknućem": Stanivuković opisao detalje napada

Autor:

Kristina Sekerez

25.11.2025

19:17

"Унио ми се у фацу, пријетио смрћу и смакнућем": Станивуковић описао детаље напада
Foto: ATV

„Najnormalnije sam kao svaki građanin bio juče na Banj brdu, šetao, tražio svoje slobodno vrijeme, malo mira, koji mi je apsolutno taj mir narušio. U moju blizinu, unio se u facu, prišao, prijetio smrću, batinama, tučom, smaknućem, ubistvom i ostalo taj Igor Arsenić.“

Tako je gradonačelnik Banjaluke opisao detalje sinoćnjeg napada na njega. Kaže i da je policija brzo reagovala. Traži reakciju i ostalih nadležnih.

"Policija je ekspresno reagovala, hapšen je, ali tražim i pritvor od Tužilaštva i da se ispita sve. A što s leđa? I 15 minuta je to sve, ta vrsta nasilja trajala. Vjerujte, veće izlive divljakluka, mržnje, siledžijstva nisam u životu vidio. Da će mene neko bilo gdje presretati i prijetiti ubistvom, unositi se u moju blizinu, skidati torbu sa leđa: „Hajde da se ti i ja potučemo, da vidimo ko je ovdje jači", kaže Stanivuković.

Arsenić je sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Ranije je iz Policijske uprave za ATV rečeno da je lice čiji su inicijali I.A. uhapšeno u Banjaluci zbog prijetnji gradonačelniku Drašku Stanivukoviću.

„Pripadnici Policijske uprave Banjaluka sinoć su lišili slobode lice I.A. iz Banjaluke, kojeg je neposredno prije toga lice D.S. prijavilo da mu je uputilo prijetnje", rečeno je iz policije.

Stanivuković poručuje, za nasilje nema tolerancije.

„Ima pravo da ima stavove kakve hoće, ima pravo da ih kaže javno kao što je govorio, ali vam moram reći jednu stvar da i ja kao gradonačelnik imam isto to pravo da mi se on ne unosi u facu, ne prijeti ubistvom, smrću, tučom, prebijanjem i ostale stvari. Jedini način što sam ostao pribran, odmakinjao se svjesno, vidite, ja da sam mislio da se tučem ja bih upisao boks i kik – boks, kao što je on upisao. I kakva je to poruka ako na rekreativnoj zoni, koja je osvijetljena, ima čuvara, takav čovjek može da presretne gradonačelnika, šta će biti spreman svim drugim ljudima da radi?", kaže gradonačelnik Banjaluke.

Napad na gradonačelnika Banjaluke osudili su i iz SNSD-a. Nasilje ne smije biti dio našeg grada, našeg društva, ni života političara – razlike među političarima treba da presuđuju građani snagom glasa, a ne pojedinci snagom prijetnje ili udarca, poruka je Bogoljuba Zeljkovića.

Tagovi:

Draško Stanivuković

Igor Arsenić

Banjaluka

Banj brdo

