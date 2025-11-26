U skromnoj prostoriji javne kuhinje u Banjaluci ispisano je najnježnije i najiskrenije pismo ove zime, a to je pismo D‌jedu Mrazu.

Napisala su ga d‌jeca, njih oko 350, čije su želje male, a srca velika.

Za mnoge od njih, novogodišnji paketić koji dobiju ovd‌je jedini je dar koji će ove godine otvoriti.

I zato se iz ove kuhinje upućuje posebna molba svim dobrim ljudima, onima za koje vjerujemo da su upravo armija D‌jedovih pomoćnika. Potrebno je prikupiti dovoljno slatkiša, igračaka, bojanki i sitnih radosti kako bi mališanima zasijale oči, a njihov smijeh i suze radosnice zagrijale srca svima koji ih čuju.

"Svaki slatkiš, svaka igračka, svaka bojanka ispuniće ne samo d‌ječje ručice, nego i vaše dobre duše", poručuju iz kuhinje.

Donacije se mogu donijeti već danas, pa sve do 22. decembra.

Kako navode, od prikupljenih stvari napraviće se veliki, bogati paketići, oni koje d‌jeca ponekad jedva mogu nositi, ali nose ih s najvećom srećom.

"Ove godine, za razliku od prethodnih, niko nam se još nije javio za pomoć, a uvijek dobijemo pomoć od nekih firmi", rekao je Miroslav Subašić, predsjednik Udruženja "Mozaik prijateljstva".

Zato je nastalo pismo D‌jedu Mrazu, kao podsjetnik da se bliži vrijeme kada se dijeli radost i da pomoć nikada nije bila potrebnija.

Organizatori žele da svaki paketić bude pravi, pun, lijep i nezaboravan, jer je to jedini paketić koji će ova d‌jeca dobiti.

"U našoj zemlji empatije još ima mnogo, i zato vjerujem da nijedno dijete neće ostati praznih ruku", rekao je Subašić.

Javna kuhinja je za decembar pripremila i bogat program za sve članove.

Od Nikoljdana pa kroz cijeli mjesec biće organizovano čak sedam svečanih ručkova za d‌jecu, za starije, za beskućnike.

A posebni trenuci rezervisani su za dod‌jelu paketića, planiranu za samu Novu godinu.

"Tada će mališani dobiti paketiće krcate čokoladama, bombonama, grickalicama i slatkišima da im ostane i za užinu, i za radost, i za uspomenu", rekao je on i dodao da hoće najbolje za tu d‌jecu, pišu Nezavisne.