Tone smeća zatrpale plaže u Dubrovniku

26.11.2025
06:59
Gradska luka u Dubrovniku je preplavljena smećem koje je nanijelo more. Grad se već dugi niz godina suočava sa ovim problemom nakon južine.
Plastične boce, ambalaže, kese i drugi predmeti "zauzeli" su luku, a fotografije i snimci kruže društvenim mrežama. Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija izgleda sablasno zbog tona smeća.
Smećem je, između ostalog, zatrpana i najpopularnija gradska plaža Banje. Jugo je uzrokovao probleme u pomorskom prometu te zastoje na cestama širom Dalmacije. Nadležni su upozorili stanovnike da su poplave moguće.
