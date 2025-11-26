Logo
Tone smeća zatrpale plaže u Dubrovniku

Foto: YouTube/Screenshot/Dubrovački dnevnik

Gradska luka u Dubrovniku je preplavljena smećem koje je nanijelo more. Grad se već dugi niz godina suočava sa ovim problemom nakon južine.

Plastične boce, ambalaže, kese i drugi predmeti "zauzeli" su luku, a fotografije i snimci kruže društvenim mrežama. Jedna od najpopularnijih turističkih destinacija izgleda sablasno zbog tona smeća.

Smećem je, između ostalog, zatrpana i najpopularnija gradska plaža Banje. Jugo je uzrokovao probleme u pomorskom prometu te zastoje na cestama širom Dalmacije. Nadležni su upozorili stanovnike da su poplave moguće.

Dubrovnik

Plaža

