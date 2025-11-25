Juventus se izvukao u dramatičnoj završnici

Fudbaleri Juventusa slavili su prvi put u Ligi šampiona ove sezone i to u dramatičnom meču protiv Bode/Glimta sa 2:3.

Domaći tim je u 27. minutu šokirao velikana iz Torina. Blomberg je donio prednost koju Bode/Glimt čuva čitavo prvo poluvrijeme.

U drugom poluvremenu, izabranici Lućana Spaletija kreću silovito. Openda donosi izjednačenje Juventusu u 48. minutu, a pet minuta kasnije pogađa i Mireti. Međutim, gol je poništen zbog ofsajda.

Silovit start Stare dame nije mogao da zaustavi VAR, pa je Veston mekeni u 59. minutu donio preokret Staroj dami.

U ostatku meču razmjenjivale su se šanse, ali ništa konkretno. Šok za Staru damu je penal za domaću ekipu koji realizuje Fet sa 2:2.

Dok je sve bilo spremno za prihvatanje još jednog promašenog meča Juventusa, Džonatan Dejvid donosi spas za Staru damu i pogađa u 91. minutu za 2:3.

Juventus je na dalekoj 21. poziciji na tabeli sa jednom pobjedom, jednim porazom i tri remija.

Bode/Glimt je na 31. poziciji sa tri poraza i tri remija.