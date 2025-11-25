Tuga u regionu: Umro Mateo Blažević (39)

Od njega se opraštaju mnogobrojni ljudi u Hrvatskoj, pošto je bio i član uprave košarkaškog kluba Sukošan.

Mateo Blažević je imao samo 39 godina, a ostao je prepoznatljiv po svom radu na portalu "Ofenziva". Upravo su se oni i oprostili od njega.

- Nadali smo se da jedan od ovakvih dana na Ofenzivi neće doći nikada. S velikom žalošću vas obavještavamo kako nas je nakon borbe s teškom bolesti napustio član i autor Mateo Blažević. Mateo je bio jedan od prvih koji se priključio Ofenzivi, svojom velikom strašću i znanjem je učestvovao u svakodnevnim člancima i tako nam pomogao u izgradnji priče koju danas živimo. Svojim izvještajima, autorskim tekstovima i podkastima, pored svoje porodice, supruge i troje djece, pronalazio je dovoljno vremena da svoju nevjerovatnu strast prema košarci i fudbalu pretoči u riječi.

- Osim one poslovno-kolegijalne, s Mateom smo dijelili i prijateljsku vezu i znali smo koliko ga je to ispunjavalo svakodnevno pričanje o Hajduku i HNL romantici 1990-ih godina prošlog vijeka, kao i analiziranje svega vezanog uz Seriju A, kao i domaću košarku. Bio je začetnik brojnih projekata, a najviše se pamte njegov serijal kolumni o HNL legendama. Bio je predan svom radu, a napisao je brojne vesti i sjajne autorske tekstove.

- Bez obzira na zdravstvene probleme, uvijek je bio dobro raspoložen, te je kao najstariji član bio pravi primjer ostalima, kako svojim radom tako i svojim pristupom prema drugima. Nama zauvijek ostaju njegovi tekstove, te nebrojene ispričane šale i anegdote iz riječkog i zadarskog života praćene zaraznim osmijehom. Tvojoj porodici izražavamo iskreno saučešće. Dragi naš Mateo, počivao u miru Božjem - napisali su sa njegovom portala.