Logo
Large banner

Tramp najavljuje: Vitkof sa Putinom, Driskol sa Ukrajincima

25.11.2025

21:23

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, dok će istovremeno američki vojni sekretar Den Driskol razgovarati sa Ukrajincima kako bi se finalizovao mirovni sporazum, saopštio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp.

On je naveo da će biti obaviješten o svakom postignutom napretku, zajedno sa potpredsjednikom Džejmsom Dejvidom Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom, ministrom rata Pitom Hegsetom i šefom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls.

Tramp je na mreži "Trut sošl" napisao da se raduje sastanku sa predsjednicima Rusije Vladimirom Putinom i Ukrajine Vladimirom Zelenskim u bliskoj budućnosti, ali tek nakon finalizacije mirovnog sporazuma.

On je naveo da je originalni plan od 28 tačaka koji je predložila njegova administracija i dalje "dorađen" sa dodatnim doprinosima obje strane i da je ostalo samo nekoliko tačaka neslaganja.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Vladimir Putin

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласила се и Урсула око Украјине: Да ли је више ико слуша?

Svijet

Oglasila se i Ursula oko Ukrajine: Da li je više iko sluša?

1 d

0
Ништа није случајно: Радници у Зари организују протест за Црни петак

Svijet

Ništa nije slučajno: Radnici u Zari organizuju protest za Crni petak

1 d

0
Лавров: Москва цијени тежње Трампа

Svijet

Lavrov: Moskva cijeni težnje Trampa

1 d

0
ЕУ уводи царину од 10 одсто на мале пакете

Svijet

EU uvodi carinu od 10 odsto na male pakete

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na službeno lice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner