Tramp najavljuje: Vitkof sa Putinom, Driskol sa Ukrajincima

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, dok će istovremeno američki vojni sekretar Den Driskol razgovarati sa Ukrajincima kako bi se finalizovao mirovni sporazum, saopštio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp.

On je naveo da će biti obaviješten o svakom postignutom napretku, zajedno sa potpredsjednikom Džejmsom Dejvidom Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom, ministrom rata Pitom Hegsetom i šefom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls.

Tramp je na mreži "Trut sošl" napisao da se raduje sastanku sa predsjednicima Rusije Vladimirom Putinom i Ukrajine Vladimirom Zelenskim u bliskoj budućnosti, ali tek nakon finalizacije mirovnog sporazuma.

On je naveo da je originalni plan od 28 tačaka koji je predložila njegova administracija i dalje "dorađen" sa dodatnim doprinosima obje strane i da je ostalo samo nekoliko tačaka neslaganja.