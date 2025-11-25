Logo
Large banner

Ništa nije slučajno: Radnici u Zari organizuju protest za Crni petak

Izvor:

Tanjug

25.11.2025

18:54

Komentari:

0
Ништа није случајно: Радници у Зари организују протест за Црни петак
Foto: Tanjug/AP/Emilio Morenatti

Radnici španske modne kompanije Zara iz sedam evropskih zemalja najavili su ,proteste za Crni petak, koji ove godine pada 28. novembra.

Oni zahtijevaju da firma Inditeks, vlasnik Zare, ponovo uvede ukinutu šemu pod‌jele profita, prenosi Rojters.

Proteste koordinira španski sindikat CCOO zajedno sa sindikatima u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Luksemburgu i Portugaliji, a biće održani ispred najvećih prodavnica Zare u evropskim metropolama.

Predstavnica CCOO Roza Galan navela je da je Inditeks imao šemu pod‌jele profita prije pandemije, ali da je ona ukinuta uprkos tome što kompanija danas bilježi izuzetno visoke prihode, a vrijednost njenih akcija se udvostručila u protekle tri godine.

Crni petak je ključni dio maloprodajne sezone u kome trgovci nastoje da privuku kupce i isprazne starije zalihe.

Radnici u maloprodaji tradicionalno koriste taj period da istaknu svoje zahtjeve.

U Španiji je 2022. godine takođe održan protest zaposlenih u Inditeksu, nakon koga je firma povećala prosječne plate radnika u španskim prodavnicama za 20 odsto, prenosi Tan‌jug.

Podijeli:

Tagovi:

Zara

Štrajk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се Бијела кућа о могућем мировном споразуму

Svijet

Oglasila se Bijela kuća o mogućem mirovnom sporazumu

1 d

1
Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Nauka i tehnologija

Jeste li vid‌jeli ovu poruku na Guglu? Internet više nije isti!

1 d

0
Европски суд: Истополни бракови морају се поштовати, иако су забрањени националним законодавствима

Svijet

Evropski sud: Istopolni brakovi moraju se poštovati, iako su zabranjeni nacionalnim zakonodavstvima

1 d

0
Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

Svijet

Jezivo ubistvo: Mlada pjevačica izrešetana u autu

1 d

0

Više iz rubrike

Лавров: Москва цијени тежње Трампа

Svijet

Lavrov: Moskva cijeni težnje Trampa

1 d

0
ЕУ уводи царину од 10 одсто на мале пакете

Svijet

EU uvodi carinu od 10 odsto na male pakete

1 d

0
Огласила се Бијела кућа о могућем мировном споразуму

Svijet

Oglasila se Bijela kuća o mogućem mirovnom sporazumu

1 d

1
Европски суд: Истополни бракови морају се поштовати, иако су забрањени националним законодавствима

Svijet

Evropski sud: Istopolni brakovi moraju se poštovati, iako su zabranjeni nacionalnim zakonodavstvima

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner