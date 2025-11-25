Izvor:
BiznisInfo
25.11.2025
18:14
Zadnjih dana sve više korisnika u Bosni i Hercegovini i regiji primjećuje novu opciju na Guglu – AI Mode, funkciju koja predstavlja najveću promjenu u Guglu pretraživanju u posljednjih 20 godina, piše BiznisInfo.ba.
Ovo je dio Guglove globalne transformacije pretraživača, u kojoj standardni list rezultata postaje kombinacija klasičnog pretraživanja i generativne umjetne inteligencije.
AI Mode omogućava korisnicima da dobiju direktne, sažete i inteligentne odgovore – slično kao kod naprednih AI asistenata – bez potrebe da otvaraju više stranica. Poruka u pretraživaču izgleda ovako:
Gugl je nedavno proširio dostupnost AI pretraživanja na više od 100 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Trenutno su podržani srpski i hrvatski jezik.
Ovo je najznačajnija promjena Gugla od njegovog osnivanja:
