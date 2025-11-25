Zadnjih dana sve više korisnika u Bosni i Hercegovini i regiji primjećuje novu opciju na Guglu – AI Mode, funkciju koja predstavlja najveću promjenu u Guglu pretraživanju u posljednjih 20 godina, piše BiznisInfo.ba.

Ovo je dio Guglove globalne transformacije pretraživača, u kojoj standardni list rezultata postaje kombinacija klasičnog pretraživanja i generativne umjetne inteligencije.

AI Mode omogućava korisnicima da dobiju direktne, sažete i inteligentne odgovore – slično kao kod naprednih AI asistenata – bez potrebe da otvaraju više stranica. Poruka u pretraživaču izgleda ovako:

Zašto se pojavljuje ova poruka?

Gugl je nedavno proširio dostupnost AI pretraživanja na više od 100 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Trenutno su podržani srpski i hrvatski jezik.

Šta AI Mode donosi i zašto je važan?

Ovo je najznačajnija promjena Gugla od njegovog osnivanja:

Pretraga sada daje AI generisane odgovore na vrhu stranice.

Možete postavljati složena pitanja i dobiti kompletne sažetke, rješenja i objašnjenja.

Gugl kombinira klasične linkove, AI odgovore i interaktivne opcije.

Pretraga se sve više pretvara u razgovor, a ne samo listu rezultata.

Ovo mijenja način na koji ljudi koriste internet, čitaju vijesti, uče, rade i pretražuju informacije.

Biznisinfo