NASA upozorava: Stanje nije isto kao prethodnih godina

Izvor:

Tanjug

25.11.2025

13:53

Foto: Unsplash

Ozonska rupa iznad Antarktika znatno je manja 2025. godine nego prethodnih godina i predstavlja petu najmanju ozonsku rupu od 1992, navedeno je u novom izvještaju naučnika NOAA i NASA.

Najveći obim dostignut je početkom septembra, kada je rupa iznosila oko 22,87 miliona kvadratnih kilometara, što je oko 30 odsto manje od rekordne veličine iz 2006. godine, piše Ej-bi-si.

Ozonska rupa označava dio stratosfere sa vrlo niskom koncentracijom ozona, a istraživači ističu da napori na ograničavanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač pokazuju značajan efekat.

Montrealski protokol iz 1992. godine i njegove izmene doprinijeli su postepenom oporavku ozonskog omotača, koji bi mogao da bude potpuno obnovljen kasnije tokom vijeka.

Kecmanovic

Republika Srpska

Kecmanović: Pobjeda Karana ima bumerang efekat za progonitelje Dodika

Viši naučnik Univerziteta u Merilendu i dugogodišnji vođa NASA tima za istraživanje ozona, Pol Njuman, naglasio je da bi ovogodišnja ozonska rupa bila veća za više od milion kvadratnih kilometara da je u atmosferi ostao isti nivo hlora kao prije 25 godina.

Spojevi kao što su hlorofluorougljenici (CFC), ranije široko korišćeni u industriji, značajno su oštetili ozon, dok prirodni faktori, uključujući temperaturu i cirkulaciju u atmosferi, takođe utiču na promjene u ozonskom omotaču.

Ozonski omotač štiti planetu od štetnog UV zračenja, a njegovo slabljenje povećava rizik od oštećenja usjeva, zdravstvenih problema poput raka kože i katarakte, kao i drugih negativnih posljedica po životnu sredinu.

