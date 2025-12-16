Mještani Rosulja pozivaju građane na večerašnji skup protiv izgradnje novih zgrada

Izvor:
ATV
16.12.2025
14:43
Komentari:1
U banjalučkom naselju Rosulje danas, 16. decembra, će biti održan skup građana zbog plana da se u ovom naselju izgradi 16 zgrada.
Iz neformalne grupe građana "Sačuvajmo Rosulje" su na društvenim mrežama pozvali sve stanovnike mjesne zajednice ovog naselja na zbor građana koji će biti održana u 17.30 u prostorijama MZ u Parku "Mladen Stojanović".
"Javno iznesite primjedbe na planiranu betonizaciju i prekomjernu urbanizaciju naselja koja bi zauvijek izmjenila autentični ambijent i nepovratno unazadila kvalitet života građana Rosulja. Uložite pisani prigovor u kome tražite potpuno i sveobuhvatno povlačenje Nacrta izmjena dijela RP 'Malta 1'. Iskažite odlučno ne izgradnji 16 zgrada i formiranju betonskog bloka višespratnica (do P+6) u mirnom i funkcionalnom dijelu Rosulja u blizini OŠ 'Aleksa Šantić'", naveli su organizatori na Fejsbuku.
Republika Srpska
Dodik: SNSD će u Skupštini grada glasati onako kako žele mještani Rosulja
Kazali su da je budućnost njihovih porodica, djece i unučadi, dragih komšija i prijatelja iz njihovog mirnog i pitomog naselja, u njihovom zajedničkom stavu, odlučnosti i istrajnosti da spriječe planiranu dehumanizaciju i urbicid njihovog naselja.
"Izbor je jasan – nema izgovora – djelujmo sad da ne trpimo zauvijek", kazali su iz ove neformalne grupe građana.
