Sergej Ćetković: Pozivom na broj 1411 podržavate akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

Izvor:
ATV
14.12.2025
14:53
Komentari:0
Dragi prijatelji, pozivom na broj 1411 podržavate humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima", rekao je pop pjevač Sergej Ćetković.
''Budimo humani, budimo ljudi'', poručio je Ćetković.
Podsjećamo, u Srpskoj je u toku humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" pod visokim pokroviteljstvom v.d. predsjednice Republike Srpske Ane Trišić Babić, u kojoj se prikupljaju sredstva za opremanje i otvaranje tri specijalistička centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju.
Pozivom na broj 1411 podržite humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" za otvaranje i opremanje specijalističkih centara za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.
Ljubav i seks
3 mj0
Republika Srpska
11 mj0
Scena
11 mj0
Republika Srpska
11 mj0
Banja Luka
2 h0
Banja Luka
23 h5
Banja Luka
1 d3
Banja Luka
1 d2
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
16
16
14
16
05
16
03
Trenutno na programu