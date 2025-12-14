Sergej Ćetković: Pozivom na broj 1411 podržavate akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

''Budimo humani, budimo ljudi'', poručio je Ćetković.

Podsjećamo, u Srpskoj je u toku humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" pod visokim pokroviteljstvom v.d. predsjednice Republike Srpske Ane Trišić Babić, u kojoj se prikupljaju sredstva za opremanje i otvaranje tri specijalistička centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju.

Pozivom na broj 1411 podržite humanitarnu akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" za otvaranje i opremanje specijalističkih centara za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.