Bez vatrometa i pirotehnike za Novu godinu u Banjaluci

Zbog apela udruženja za zaštitu životinja, sugrađana, a i zbog kvaliteta vazduha, grad Banjaluka neće koristiti pirotehnička sredstva i vatromet tokom ovogodišnje proslave Nove godine.

Ovo je najava gradonačelnika Draška Stanivukovića koji apeluje na sve građane da pokažu solidarnost i brigu i da se suzdrže od korišćenja pirotehnike kako bi novogodišnje veče proteklo mirno, bez straha i uznemiravanja sugrađana i kućnih ljubimaca.

"Pored toga što pirotehnika izaziva strah i paniku kod životinja, ona negativno utiče i na osobe sa različitim zdravstvenim poteškoćama, naročito na djecu, starije sugrađane i lica sa hroničnim oboljenjima, kao i na kvalitet vazduha koji svi udišemo", poručio je Stanivuković.