Oglasio se Stanivuković povodom zagađenosti vazduha u Banjaluci

Kada je riječ o najvažnijoj temi, ne samo u našem gradu, već i u cijeloj zemlji – kvalitetu vazduha, želim jasno da kažem: čujemo vašu zabrinutost, vidimo i razumijemo svako vaše pitanje, kritiku i sugestiju, poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Ističe da svaki dobronamjeran prijedlog, bez obzira sa koje strane dolazi, ne doživljavamo kao političko pitanje, već kao zajedničku brigu, jer svi udišemo isti vazduh.

-Danima unazad, u Gradskoj upravi održavamo intenzivne sastanke sa stručnjacima iz ove oblasti. Ozbiljnost situacije nas obavezuje da preduzmemo novi, odlučniji set mjera, koje do sada nismo imali – naveo je gradonačelnik.

Stanivuković je predložio je da filteri na dimnjacima svih individualnih i kolektivnih ložišta postanu obavezni.

On je naveo da će, nakon utvrđivanja konačne cijene, biti razmotrena mogućnost subvencionisanja ovih filtera.

Prema njegovim riječima, ova mjera je neophodna kako bi se direktno smanjile emisije iz individualnih ložišta, koja tokom zime najviše utiču na zagađenje.

Stanivuković je dodao da tokom novogodišnjih praznika neće biti dozvoljena upotreba pirotehnike i vatrometa, jer dokazano narušavaju kvalitet vazduha. On je apelovao na sugrađane da i sami odustanu od upotrebe vatrometa.

Prema njegovim najavama, u planu je uvođenje električnih autobusa i povećanje subvencija za javni prevoz, kako bi se smanjio broj automobila u saobraćaju.

Takođe, Stanivuković je najavio pooštravanje tehničkih pregleda motornih vozila.

On je naveo da će, uz strože kontrole emitera gasova, biti pojačane inspekcije svih potencijalnih zagađivača, bez izuzetaka. Takođe, nastavljaće se izgradnja zelenih barijera i drvoreda, kao i širenje sistema daljinskog grijanja.

- Ovaj set mjera predložićemo na posebnoj sjednici Skupštine Grada, koja mora biti zakazana po hitnom postupku. Želim jasno da naglasim: ni u prethodnim godinama nismo sjedili skrštenih ruku. Grad Banja Luka je kontinuirano sprovodio mjere koje doprinose čistijem vazduhu – od sadnje hiljada stabala, formiranja zelenih barijera i novih drvoreda, do promocije električnih bicikala, trotineta i javnog prevoza, kao i izgradnje novih parkova, biciklističkih staza i unapređenja urbane mobilnosti – istakao je Stanivuković.

Napominje da osim geografskog položaja Banjaluke i kotline u kojoj se nalazi, jedan od najvećih problema nastao je nakon izgradnje hidrocentrale u Bočcu, kada je narušeno prirodno strujanje vazduha.

-Ipak, to ne može i ne smije biti izgovor da ne djelujemo. Moramo tražiti konkretna rješenja koja imaju samo jedan cilj – čist vazduh – poručio je gradonačelnik.

Kako je naglasio – Banjaluka je spremna da, uz jasnu volju na republičkom nivou i u saradnji sa nadležnim institucijama, radi na sistemskim i dugoročnim rješenjima.

- Čist vazduh nije pitanje politike, već pitanje zdravlja. Banjaluka mora i može biti grad u kojem se diše punim plućima – ne samo zbog nas danas, već i zbog generacija koje dolaze – zaključio je Stanivuković.