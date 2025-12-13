Logo
Baka Danica iz Banjaluke proslavila 103. rođendan: Ovo je njena tajna dugovječnosti

13.12.2025

11:36

Foto: Youtube/@NOVA BH/screenshot

Baka Danica Trivić iz Banjaluke napunila je 103 godine. Na licu osmijeh. Zdrava, sve poslove obavlja sama, a spremila je i zimnicu.

Svaki dan pojede nešto kuvano, koje sama pripremi.

Ekipa Nove BH posjetila je baku Danicu koja je podijelila svoje viđenje života i zdravlja s njima.

''Pa ne znam šta da vam kažem. Recept je, ne može… Kad vam kažem, kad vi morate raditi onako kako ide, a to nije usmjereno kako treba'', kaže baka.

U stotinu ljeta mnogo toga stane, ali baka Danica se trudi pamtiti samo ljepe dane. Nekad su kaže vremena bila bolja, manje se imalo, ali više cijenilo.

Nema mnogo škole, ali je životnih, kaže, završila tri fakulteta. Kuće je gradila, ratove preživjela, život težak, ali ljep imala. Najveće bogatstvo joj je porodica. Ima četvoro djece, osmoro unučadi, jedanaestoro praunučadi, i troje čukununučadi. Sa suprugom je u skladnom braku živjela 70 godina. Nakon njegove smrti 2008. u glavnom sama, ali nikad usamljena.

''Uvijek neko od nas dođe djece, a i komšiluk je tako dobar da je zaista uvažavaju i poštuju svi”, rekao je njen sin Rade, piše Nova.

