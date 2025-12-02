Logo
Large banner

Ruski naučnici tvrde: Uskoro ćemo živjeti do 120 godina

Izvor:

RT Balkan

02.12.2025

14:26

Komentari:

0
Руски научници тврде: Ускоро ћемо живјети до 120 година

Čovječanstvo ulazi u fazu u kojoj je realno očekivati novi veliki skok u dužini života - sve do 120 godina, smatra akademik Ruske akademije nauka Aleksandar Sergejev.

On podsjeća da je u posljednjih sto i više godina prosječan životni vijek praktično udvostručen, što je, kako kaže, direktna posljedica naučnih otkrića koja su promijenila tok istorije.

"Na primjer, 1900. godine prosječan životni vijek je bio približno 40 godina. Sada je između 70 i 80 godina, a to je postignuto zahvaljujući nauci - borbi protiv infekcija, pronalasku novih lijekova i novih dijagnostičkih alata", objasnio je on za TASS.

Danas se, ističe Sergejev, otvara novo poglavlje. Medicina, ćelijska i molekularna biologija napreduju brzinom koja do prije nekoliko decenija nije bila zamisliva. Razvoj genetičkog inženjeringa, personalizovanih terapija, regenerativne medicine i precizne dijagnostike čini da bi sljedeća starosna granica o kojoj naučnici danas razgovaraju mogla zaista postati dostižna.

61926ae1ef183 patrijarh pavle

Zanimljivosti

Tajna dugovječnosti velikana: Ovo su za doručak jeli patrijarh Pavle, Vladeta Jerotić i Nikola Tesla

Navodi da se u okviru saradnje sa NCFM (naučno-obrazovni centar osnovan 2021. godine u gradu Sarov, u Nižnjegorodskoj oblasti) već razvijaju tehnologije koje idu u tom pravcu i da je "120 godina života veoma vrijedan cilj". Dodaje da nije važno samo dostići taj broj godina, već i da tako dug život treba da bude kvalitetan.

Posebno naglašava da produžavanje života više ne podrazumijeva samo borbu protiv fizičkog propadanja, već i očuvanje mozga.

"Dugovječnost dolazi u različitim oblicima. Postoji fizička dugovječnost i postoji mentalna dugovječnost", podsjeća Sergejev. Za njega je to ključni izazov: Produžiti period u kome čovjek ostaje mentalno prisutan, radno sposoban i intelektualno radoznao.

U praksi, to znači razvoj tehnologija koje usporavaju kognitivni pad, podržavaju neuroplastičnost i čuvaju funkcije mozga mnogo duže nego što je danas uobičajeno.

Марија Брањас Морера

Zdravlje

Naučnici otkrili tajnu dugovječnosti u DNK žene koja je živjela 117 godina

Ova tema je, kaže, posebno važna za visokoorganizovane sisteme poput Rosatoma (državna ruska korporacija za nuklearnu energiju), koji se oslanjaju na dugogodišnje iskustvo i duboko znanje svojih naučnika. U tim okruženjima se najbolje vidi koliko je bitno da "stručnjaci iz 'srebrnog i zlatnog doba' ostanu aktivni što je duže moguće", jer su upravo oni nosioci znanja koje se teško zamjenjuje. Njihova uloga nije samo u tome da nastave da rade, već i da prenose stečeno iskustvo novim generacijama, što održava kontinuitet razvoja čitavog sektora.

Sergejev ističe da ovo nije daleka fantazija, već pravac u kojem nauka već ide. Ako se napredak nastavi, ideja o životu do 120. godine, u dobrom fizičkom i mentalnom stanju, mogla bi u narednim decenijama postati novi standard, a ne izuzetak.

Ерол - Маск

Svijet

Institut najverovatnije u BiH: Otac Ilona Maska razmišlja o proučavanju dugovječnosti

Putin o dugovječnosti: "Uvijek će biti malo, kao i novca"

Nedavno je tokom obraćanja na konferenciji AI Journey predsjednik Ruske Federacije izjavio je da se prosječna starost u svijetu povećava. "Sada je u nekim zemljama prosječna starost već 80 godina. Postavljamo određene ciljeve za povećanje životnog vijeka i dodao i da ako životni vijek bude i 150 godina da će "uvijek biti malo, kao i novca". Putin je takođe istakao da glavno pitanje nije u tome koliko dugo živjeti, već "kako, zašto i zbog čega". "A na ta pitanja odgovaraju naše tradicionalne vrijednosti. U osnovi razvoja naših nacionalnih platformi treba da leže tradicionalne vrijednosti svih naroda Rusije", izjavio je ruski predsjednik, prenosi RT Balkan.

Podijeli:

Tagovi:

dugovječnost

tajna dugovječnosti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доживјела је 117 година, читав вијек се хранила овом намирницом

Zanimljivosti

Doživjela je 117 godina, čitav vijek se hranila ovom namirnicom

8 mj

0
Стогодишњак открио своју тајну дуговјечности: ''Вјеровали или не, чаролија је у овом поврћу''

Zanimljivosti

Stogodišnjak otkrio svoju tajnu dugovječnosti: ''Vjerovali ili ne, čarolija je u ovom povrću''

1 god

0
Умро један од најстаријих Срба: Памте га по двије ријечи

Društvo

Umro jedan od najstarijih Srba: Pamte ga po dvije riječi

1 god

0
Градишка - град са три стогодишњака; Најстарији прославио 105. рођендан

Društvo

Gradiška - grad sa tri stogodišnjaka; Najstariji proslavio 105. rođendan

1 god

0

Više iz rubrike

Инстаграм уводи ово ограничење

Nauka i tehnologija

Instagram uvodi ovo ograničenje

5 h

0
Вјештачка интелигенција прераста у игру са здравим разумом: Омогућава "разговоре" са покојницима

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija prerasta u igru sa zdravim razumom: Omogućava "razgovore" sa pokojnicima

17 h

0
Нова студија: Наш мозак се мијења четири пута

Nauka i tehnologija

Nova studija: Naš mozak se mijenja četiri puta

21 h

0
Кинески свемирски брод враћа се на Земљу без посаде

Nauka i tehnologija

Kineski svemirski brod vraća se na Zemlju bez posade

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

23

Ostaće svjež i do nekoliko mjeseci: Krompir čuvajte uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

15

19

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

15

18

Bitno: Vjera i duhovnost

15

08

Ovo su rani znakovi nedostatka vitamina C: Ne ignorišite ih

14

53

Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner