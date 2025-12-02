Instagram uvodi ovo ograničenje

Instagram očigledno radi nešto čudno sa heštegovima, jer sve više korisnika počinje da dobija obavještenje kada pokušaju da dodaju više od tri svojoj objavi. Obavještenje u osnovi kaže da se mogu koristiti samo tri heštega po objavi.

Ovo novo ograničenje nije zvanično objavljeno od strane Instagrama i čini se da još nije stiglo do svih, tako da je ili u pitanju nova ''funkcija“ koja uskoro stiže i polako se implementira za sve naloge na društvenoj mreži, ili je to samo test koji se sprovodi za ograničen broj korisnika. Ako je u pitanju test, u zavisnosti od toga kakve rezultate kompanija traži, može, a i ne mora postati novi ''zakon“ u budućnosti.

Ako ste jedan od onih koji vole da stavljaju mnogo različitih heštegova uz svoje Instagram objave ili se sjećate dobrih starih vremena kada su heštegovi bili način za otkrivanje zanimljivih naloga, kada je Instagram bio fokusiran na dijeljenje fotografija, a ne na oglase i influenser marketing, vrlo je moguće da se tome bliži kraj.

Pošto Instagram još uvijek nije dao zvaničnu izjavu, nema zvaničnog objašnjenja za ovaj potez. Moguće je da kompanija jednostavno smatra da mora da se bori protiv spama sa haštagovima, prenosi Kliks.