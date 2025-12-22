Logo
ABA 2: Student bez rješenja za Elijasa Kinga u Vršcu

Izvor:

ATV

22.12.2025

22:57

Foto: Ustupljena fotografija

Košarkaši Studenta poraženi su na gostovanju kod ekipe Vršca rezultatom 98:84 u petom kolu ABA 2 lige.

Tim trenera Borisa Jokanovića nije imao rješenja za Elijasa Kinga koji je ubacio čak 41 poen za Vršac, a tome je dodao i osam skokova.

Najefikasniji u redovima Studenta bio je Kristijan Ateljević koji je ubacio 19 poena.

Ekipa Studenta sada je na omjeru od dvije pobjede i tri poraza u ABA 2 ligi, a u narednoj rundi, 21. januara, dočekuje Sutjesku.

ABA 2

Košarka

