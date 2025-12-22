Partizan doveo NBA pojačanje!

Partizan je dobio NBA pojačanje. Crno-bijeli su već neko vrijeme pokušavali da u svoje redove dovedu plejmejkera Kamerona Pejna, a sada su u tome i uspjeli.

On je stigao u Beograd i potpisaće ugovor sa crno-bijelima.

Porodica je kočila čitav proces koji je trajao, ali je situacija promijenila stav Kamerona Pejna, koji je proveo 10 godina u NBA ligi. Nije dobio ugovor u najjačoj ligi svijeta i uputio se među crno-bijele.

Prošle godine je imao je prosjek od 6.9 poena, 2.8 asistencije i 1.4 skoka.

Plejmejker je rođen 1994. godine i iza sebe ima više od 500 utakmica u NBA ligi. Nema sumnje da je Partizan dobio veliko pojačanje.

Pejn je prošle sezone odigrao 86 utakmica za Njujork Nikse, a od tada je bez kluba. U međuvremenu je potpisao ugovor sa Indijanom, ali je igrao samo u predsezoni za Pejserse.