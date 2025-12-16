Logo
Large banner

Oglasio se Partizan nakon što ga je FIFA suspendovala

Izvor:

ATV

16.12.2025

17:16

Komentari:

0
Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала

Fudbalski klub Partizan se oglasio saopštenjem povodom suspenzije FIFA.

Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Fudbalski klub Partizan obavještava javnost o sljedećem:

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srbiju volimo, a sa Hrvatima sarađujemo u onome što je naš interes

"Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još prije dva mjeseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Riječ je o administrativnoj mjeri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda.

U tom kontekstu, FK Partizan podseća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od ljeta 2022. do ljeta 2023. godine.

Сарајево-магла-смог-04092025

Društvo

Ovi gradovi su danas na vrhu liste zagađenja u BiH

Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju.

Obavještavamo javnost da se radi o privremenoj mjeri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti prije zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača".

Podijeli:

Tagovi:

FK Partizan

Fifa

suspenzija

Kazna

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пала ауто-мафија у Хрватској, хапшења и у БиХ

Region

Pala auto-mafija u Hrvatskoj, hapšenja i u BiH

1 h

0
Ковачевић: Не постоји ниједна земља у ЕУ у којој неизабрани странац без мандата намеће законе

Republika Srpska

Kovačević: Ne postoji nijedna zemlja u EU u kojoj neizabrani stranac bez mandata nameće zakone

1 h

0
Драгана Мирковић показала раскошну декорацију у свом дворцу

Scena

Dragana Mirković pokazala raskošnu dekoraciju u svom dvorcu

1 h

0
Илустрација

Region

Uhapšen psihijatar, ranije prijavljen da je tukao d‌jecu i kolege

1 h

0

Više iz rubrike

Најлуђа лига у Европи: Сви могу испасти и освојити титулу

Fudbal

Najluđa liga u Evropi: Svi mogu ispasti i osvojiti titulu

1 h

0
Јован Милошевић

Fudbal

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

2 h

0
ПСЖ мора да исплати Мбапеа 60 милиона евра

Fudbal

PSŽ mora da isplati Mbapea 60 miliona evra

3 h

0
ФИФА суспендовала Партизан

Fudbal

FIFA suspendovala Partizan

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Igor Dodik opoziciji: Prihvatite da ste gubitnici

17

48

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

17

45

Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH tražiće da Trgovska gora bude na dnevnom redu naredne sjednice

17

38

Impotentan sam, istina je: Aca Lukas progovorio o vezi s Atinom

17

36

Kako nedostatak sna utiče na zdravlje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner