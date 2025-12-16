Oglasio se Partizan nakon što ga je FIFA suspendovala

Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Fudbalski klub Partizan obavještava javnost o sljedećem:

"Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još prije dva mjeseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Riječ je o administrativnoj mjeri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda.

U tom kontekstu, FK Partizan podseća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od ljeta 2022. do ljeta 2023. godine.

Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju.

Obavještavamo javnost da se radi o privremenoj mjeri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti prije zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača".