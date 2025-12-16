PSŽ mora da isplati Mbapea 60 miliona evra

Izvor:
Pari Sen Žermen je sudskom odlukom obavezan da isplati Kilijanu Mbapeu 60 miliona evra (oko 52,5 miliona funti) na ime neisplaćenih plata i bonusa, odlučio je francuski sud.
Mbape je u novembru iznio spor pred Radni sud u Parizu, potražujući čak 263 miliona evra od svog bivšeg kluba, čime je okončan višemjesečni pravni rat između dvije strane.
Francuski reprezentativac i sadašnji napadač Real Madrida tvrdio je da mu PSŽ duguje 55 miliona evra neisplaćenih zarada, kao i dodatnu odštetu zbog kršenja ugovora i lošeg tretmana od strane kluba.
Parižani su, s druge strane, uzvratili kontra-tužbom teškom 240 miliona evra, tražeći nadoknadu zbog propalog transfera Mbapea u saudijski Al Hilal 2023. godine, koji je trebalo da iznosi čak 300 miliona evra.
Sud je, međutim, presudio da Mbape ima pravo samo na dio traženog iznosa.
Utvrđeno je da PSŽ nije isplatio tri mjesečne plate u periodu od aprila do juna 2024. godine, kao ni etički bonus i bonus za potpis ugovora koji su bili predviđeni njegovim ugovorom.
Na osnovu toga, klub iz Pariza mora da isplati ukupno 60 miliona evra.
Mbapeov pravni zastupnik, Frederik Kaserou, izjavio je da je presuda očekivana:
"Zadovoljni smo ovom odlukom. Ovo je epilog koji se i mogao očekivati kada plate nisu isplaćivane", rekao je on.
Kilijan Mbape je u leto 2024. godine napustio PSŽ kao slobodan igrač i potpisao za Real Madrid, čime je okončana jedna od najburnijih epoha u istoriji pariskog kluba.
Njegov transfer bez obeštećenja dodatno je produbio sukob sa PSŽ-om, koji je sada dobio i sudski epilog – u korist jednog od najboljih fudbalera sveta.
