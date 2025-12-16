Logo
PSŽ mora da isplati Mbapea 60 miliona evra

16.12.2025

14:13

Foto: Tanjug/AP/Alikhan Sariyev

Pari Sen Žermen je sudskom odlukom obavezan da isplati Kilijanu Mbapeu 60 miliona evra (oko 52,5 miliona funti) na ime neisplaćenih plata i bonusa, odlučio je francuski sud.

Mbape je u novembru iznio spor pred Radni sud u Parizu, potražujući čak 263 miliona evra od svog bivšeg kluba, čime je okončan višemjesečni pravni rat između dvije strane.

Mbape tražio 263 miliona, PSŽ uzvratio tužbom

Francuski reprezentativac i sadašnji napadač Real Madrida tvrdio je da mu PSŽ duguje 55 miliona evra neisplaćenih zarada, kao i dodatnu odštetu zbog kršenja ugovora i lošeg tretmana od strane kluba.

Parižani su, s druge strane, uzvratili kontra-tužbom teškom 240 miliona evra, tražeći nadoknadu zbog propalog transfera Mbapea u saudijski Al Hilal 2023. godine, koji je trebalo da iznosi čak 300 miliona evra.

Sud: PSŽ nije isplatio tri mesečne plate i bonuse

Sud je, međutim, presudio da Mbape ima pravo samo na dio traženog iznosa.

Utvrđeno je da PSŽ nije isplatio tri mjesečne plate u periodu od aprila do juna 2024. godine, kao ni etički bonus i bonus za potpis ugovora koji su bili predviđeni njegovim ugovorom.

Na osnovu toga, klub iz Pariza mora da isplati ukupno 60 miliona evra.

Zadovoljstvo u Mbapeovom taboru

Mbapeov pravni zastupnik, Frederik Kaserou, izjavio je da je presuda očekivana:

"Zadovoljni smo ovom odlukom. Ovo je epilog koji se i mogao očekivati kada plate nisu isplaćivane", rekao je on.

Odlazak bez obeštećenja u Real Madrid

Kilijan Mbape je u leto 2024. godine napustio PSŽ kao slobodan igrač i potpisao za Real Madrid, čime je okončana jedna od najburnijih epoha u istoriji pariskog kluba.

Njegov transfer bez obeštećenja dodatno je produbio sukob sa PSŽ-om, koji je sada dobio i sudski epilog – u korist jednog od najboljih fudbalera sveta.

Kilijan Embape

PSŽ

dug

fudbal

