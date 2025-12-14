Logo
Borcu krajiški derbi i liderska pozicija

RTRS

14.12.2025

18:11

0
Борцу крајишки дерби и лидерска позиција
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca savladali su u krajiškom derbiju Rudar Prijedor (3:0) u meču 19. kola Premijer lige BiH.

Ovim trijumfom "crveno-plavi" su dodatno napravili razliku pred veliki derbi sa Zrinjskim, sada Banjalučani imaju 43 boda, dok je gostima iz Prijedora pripao "fenjer" sa 15 bodova, i sigurno da ih na proljeće očekuje velika borba ukoliko žele ostati u društvu premijerligaša.

Vodeći gol djelo je Luke Juričića, koji je pogodio u 42. minutu iz jedanaesterca, a prethodno je neko od gostuju igrao rukom u svom kaznenom prostoru. Isti igrač 20-ak minuta ranije pogodio je stativu Žunićevog gola.

I drugi gol Juričić je postigao sa bijele tačke, ovaj put nakon prekršaja nad mladim Deketom u 59. minutu. Bio je to Juričićev 16. gol u sezoni.

Samo tri minuta kasnije pogodio je Savić za uvjerljivih 3:0.

U juče odigranim utakmicama Velež je slavio u Doboju protiv Sloge (1:2), Radnik je odnio bos sa "Grbavice" protiv Željezničara u meču bez golova (0:0), dok su plijen podijelili i Široki Brijeg i Posušje (1:1).

FK Borac

Premijer liga BiH

