Logo
Large banner

Drugi "SB Akademija kup" okupio mladost regiona

Izvor:

ATV

13.12.2025

20:47

Komentari:

0

Drugi po redu "SB Academy Cup" okupio je osam klubova iz regiona i još jednom potvrdio da fudbal u najmlađim kategorijama nema granica. Na turniru, osim domaćina učestvuju Crvena zvezda, Partizan, Dinamo Zagreb, Osijek, Kustošija, Atakante i banjalučki Borac. Tokom drugog dana publika je imala priliku da vidi pregršt golova, lijepih poteza i borbu za svaku loptu. Da je konkurencija izuzetno jaka i da se na terenu vode prave fudbalske bitke, otkrili su nam i sami akteri.

Da je turnir ispunio sva očekivanja potvrđuju i gosti. Treneri učesnika ne kriju zadovoljstvo, od kvaliteta utakmica do same organizacije. Ističu da se u Banjaluci osjećaju kao kod kuće i da će se rado odazvati i narednih godina.

Osnivač akademije, Srđan Babić, zajedno sa svojim timom potrudio se da sve protekne u najboljem mogućem redu te poručuje da im je želja da ovaj turnir u godinama koje dolaze preraste u lijepu tradiciju i prepoznatljivo fudbalsko okupljanje u regionu.

Završnica turnira zakazana je za sutra. Finalne utakmice u obje konkurencije na programu su u 13 časova i 40 minuta, te u 14 časova, kada će biti poznati pobjednici drugog izdanja "SB Academy Cup".

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Салах се вратио у стилу: Ливерпул славио против Брајтона

Fudbal

Salah se vratio u stilu: Liverpul slavio protiv Brajtona

4 h

0
Умро отац Звездана Терзића!

Fudbal

Umro otac Zvezdana Terzića!

9 h

0
Хаос у Индији због Месија, бијесни фанови демолирали стадион

Fudbal

Haos u Indiji zbog Mesija, bijesni fanovi demolirali stadion

11 h

0
Меси је стигао у Индију и изазвао потпуну помаму, погледајте невјeроватан дочек

Fudbal

Mesi je stigao u Indiju i izazvao potpunu pomamu, pogledajte nevjerovatan doček

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Bild: Tramp vrši pritisak na Zelenskog u vezi sa teritorijalnim ustupcima

21

47

Pobuna u Dalmaciji zbog doktora iz Irana: "Neće da priča hrvatski, sestre moraju prevoditi, a koristi i ChatGPT"

21

44

Povratak Tvitera: Nova društvena mreža sa starim imenom

21

41

Pljušte optužbe zbog popularne igrice: Konami na udaru zbog "skriptinga"

21

16

FBiH im nije dala ni marku, načelnik: "Eto koliko im vrijedimo"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner