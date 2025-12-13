Drugi "SB Akademija kup" okupio mladost regiona

Drugi po redu "SB Academy Cup" okupio je osam klubova iz regiona i još jednom potvrdio da fudbal u najmlađim kategorijama nema granica. Na turniru, osim domaćina učestvuju Crvena zvezda, Partizan, Dinamo Zagreb, Osijek, Kustošija, Atakante i banjalučki Borac. Tokom drugog dana publika je imala priliku da vidi pregršt golova, lijepih poteza i borbu za svaku loptu. Da je konkurencija izuzetno jaka i da se na terenu vode prave fudbalske bitke, otkrili su nam i sami akteri.

Da je turnir ispunio sva očekivanja potvrđuju i gosti. Treneri učesnika ne kriju zadovoljstvo, od kvaliteta utakmica do same organizacije. Ističu da se u Banjaluci osjećaju kao kod kuće i da će se rado odazvati i narednih godina.

Osnivač akademije, Srđan Babić, zajedno sa svojim timom potrudio se da sve protekne u najboljem mogućem redu te poručuje da im je želja da ovaj turnir u godinama koje dolaze preraste u lijepu tradiciju i prepoznatljivo fudbalsko okupljanje u regionu.

Završnica turnira zakazana je za sutra. Finalne utakmice u obje konkurencije na programu su u 13 časova i 40 minuta, te u 14 časova, kada će biti poznati pobjednici drugog izdanja "SB Academy Cup".