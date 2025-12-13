Umro otac Zvezdana Terzića!

Izvor:
Tužna vijest pogodila je ove subote porodicu Terzić, pošto je preminuo Jovan Terzić (1941), otac generalnog direktora FK Crvena zvezda Zvezdana Terzića.
Prema informacijama koje prenose mediji, Jovan Terzić preminuo je u ranim jutarnjim časovima, nakon borbe sa zdravstvenim problemima koje je imao u posljednjem periodu.
Datum i mjesto sahrane biće naknadno saopšteni.
