Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

Holivudski reditelj Karl Erik Rinš osuđen je nakon što je od kompanije Netfliks na prevaru uzeo 11 miliona dolara za projekat koji nikada nije realizovan, prenosi CNN.

Karl Rinš je dobijeni novac iskoristio da ga uloži u kriptovalute i da kupi nekoliko automobila marke Rols-Rojs i jedan Ferari.

Reditelj, koji je najpoznatiji po filmu 47 Ronin, osuđen je za novčane malverzacije, pranje novca i druge prestupe, pokazuju sudski dokumenti.

Rinšov advokat, Bendžamin Zeman, tvrdi, međutim, da je presuda pogrešna, i da bi mogla da postavi opasan presedan za umjetnike koji zapadnu u spor oko kreativnih i ugovornih obaveza sa svojim poslodavcima, u ovom slučaju jednom od najvećih medijskih kompanija na svijetu, da bi ih potom federalna vlada optužila za prevaru, prenosi Mondo.

Kako su tužioci naveli, Netfliks je prvobitno platio reditelju oko 44 miliona dolara za nedovršeni SF šou “White Horse”, a potom je kompanija uplatila još 11 miliona nakon što je on tvrdio da su mu potrebna dodatna sredstva da bi završio produkciju.

Presuda protiv Rinša dolazi u trenutku pojačane pažnje prema načinu na koji se troše višemilionski budžeti velikih striming platformi, ali i odgovornosti autora kojima su takva sredstva povjerena.