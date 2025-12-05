Logo
Netflix kupuje Warner Bros Discovery za 72 milijarde dolara

Izvor:

Agencije

05.12.2025

13:35

Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара

Netflix će kupiti televizijske i filmske studije, kao i odjeljenje za striming kompanije "Warner Bros Discovery" za 72 milijarde dolara, objavile su kompanije.

Sporazum je postignut nakon što su se Netflix i "Paramount Skydance" sedmicama nadmetali za kupovinu.

Na kraju je "Netflix" dao bolju ponudu od 28 dolara po akciji.

Kupovina vlasnika poznatih franšiza, uključujući "Igru prijestola", "Di-Si komiks" i "Harija Potera", dodatno će pomjeriti ravnotežu moći u Holivudu u korist striming giganta.

илу-нетфликс-29082025

Nauka i tehnologija

Nefliks bez najave ukinuo ovu opciju

Analitičari smatraju da se "Netflix" odlučio na kupovinu jer želi da osigura dugoročna prava na hit serije i filmove i da se manje oslanja na spoljne studije.

Kompanija se širi i na segment igara i traži nove načine za rast nakon uspjeha akcije protiv dijeljenja lozinki.

Sporazum će se vjerovatno suočiti sa snažnom antimonopolskom provjerom u Evropi i SAD, jer bi najvećem svjetskom striming servisu dao vlasništvo nad rivalom koji je dom "HBO max" i može da se pohvali sa gotovo 130 miliona pretplatnika.

