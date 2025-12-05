Cloudflare ponovo pao! Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme

Veliki dio interneta nije bio dostupan jutros nakon što je Klaudfler, globalna platforma koja pruža infrastrukturu za mnoge svjetske veb stranice, pao.

Prekid je privremeno doveo do kvarova sajtova poput X (ranije Tviter), Substack, Canva i drugih, a pogođen je i Daun Detektor, servis koji obično prati globalne prekide.

Zanimljivo je da neke platforme koje su prošlog mjeseca pogođene velikim kvarom ovog puta nisu imale problema, vjerovatno zato što su od tada smanjile svoje oslanjanje na Klaudfler. ChatGPT je bio među njima.

Korisnici brojnih sajtova su umjesto sadržaja dobijali upozorenje ''500 internet server error“.

Ovo je drugi veliki kvar za nešto više od dvije nedjelje, nakon što je Klaudfler nedavno pretrpio sistemski kolaps koji je trajao nekoliko sati.

Klaudfler pruža ključne infrastrukturne usluge koje pomažu popularnim veb stranicama da ostanu dostupne čak i pod velikim opterećenjem, djelujući kao posrednik između servera i korisnika.

Zbog toga, svaki veći problem na Cloudflare-u može da sruši veliki broj naizgled nepovezanih sajtova širom svijeta za veoma kratko vrijeme, prenosi Kliks.