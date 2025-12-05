Rusija zabranjuje Snapchat i FaceTime

Zabrane su navodno uvedene jer su platforme korišćene ''za organizovanje i izvršenje terorističkih akata“ i za činjenje prevara.

Nije jasno da li je bilo koja od usluga i dalje dostupna putem VPN-a, ali zabrane Snapchat-a i FaceTime-a uklapaju se u ruske mjere protiv komunikacionih i društvenih medijskih platformi koje su počele nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Svijet Počelo zaključavanje društvenih mreža za tinejdžere

Facebook i X su blokirani u martu te godine, a Instagram je ubrzo nakon toga dodat na listu zabranjenih aplikacija. Prošle godine je zabranjena i aplikacija za šifrovane poruke Signal, a u julu ove godine Rusija je zaprijetila da će blokirati pristup WhatsApp-u.

Zabrana ili ograničavanje ovih platformi je način da se kontroliše gdje i kako se razgovori odvijaju u Rusiji, kao i da se spriječi širenje ''LGBT propagande“, ako je vjerovati obrazloženju Roskomnadzora za zabranu Robloksa, ali bi to mogao biti i pokušaj da se ljudi navedu da koriste ''MAX“, državnu super aplikaciju koja nudi usluge poput komunikacije, bankarstva i skladištenja dokumenata. Aplikacija je deo dugogodišnjeg napora da se stanovništvo osloni na rusku tehnološku industriju, a ne na strane kompanije, i potencijalno bi mogla da pruži ruskoj vladi lakši način da prati svoje građane, objavio je Njujork tajms.