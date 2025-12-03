Logo
Prva zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina uskoro počinje

03.12.2025

08:30

Komentari:

0
Foto: Pexels

Prva zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina na svijetu stupiće na snagu u Australiji za nedjelju dana, a Instagram je počeo da šalje obavještenja tinejdžerima o predstojećoj zabrani.

Od 10. decembra, platforme koje je australijska vlada zabranila moraju da deaktiviraju sve naloge korisnika mlađih od 16 godina.

Ove platforme uključuju Fejsbuk, Instagram, TikTok, Snepčet, X (Tviter), Jutjub, Redit, Tvič, Kik i Treds. Međutim, vlada je saopštila da je ovo dinamična lista aplikacija koje su zabranjene za djecu, tako da se na listu u budućnosti mogu dodati i druge aplikacije.

Instagram

Nauka i tehnologija

Instagram uvodi ovo ograničenje

Neke platforme koje mladi takođe koriste neće biti zabranjene, kao što su Robloks, Pinterest, Jutjub Kids, Votsap, Diskord, Mesindžer, Gugl učionica i slične aplikacije koje mogu biti korisne za učenike.

Mnogi se pitaju kako će funkcionisati provjera starosti korisnika. Međutim, svakoj platformi je pojedinačno ostavljeno da odluči kako će provjeravati.

Meta, matična kompanija Fejsbuka i Instagrama, nije otkrila kako planira da utvrdi koji su korisnici mlađi od 16 godina, tvrdeći da bi to potencijalno upozorilo tinejdžere kako da izbjegnu zabranu. Snepčet će koristiti obrasce ponašanja naloga i datum rođenja naveden na nalogu kako bi utvrdio ko je mlađi od 16 godina. TikTok je saopštio da će primijeniti ''višeslojni pristup određivanju starosti“, oslanjajući se na ''razne tehnologije“.

Илу-часна-сестра-280925

Svijet

Časne sestre pred izborom: Instagram ili samostan?

Nakon što zabrana stupi na snagu, tinejdžeri će moći da preuzmu sve svoje fotografije i poruke sa Fejsbuka i Instagrama sa naloga, kao i da ga pauziraju dok ne napune 16 godina. TikTok je naveo da će korisnicima omogućiti da deaktiviraju ili obrišu svoje naloge, kao i da arhiviraju sadržaj sa svojih naloga. Mnoge druge aplikacije će takođe omogućiti pristup prethodnom sadržaju sa korisničkih naloga.

Vlada je saopštila da ljudi ne bi trebalo da očekuju da će zabrana biti potpuna i savršena prvog dana kada odluka stupi na snagu i da neće odmah kazniti platforme ako se ne pridržavaju odluke, prenosi Kliks.

