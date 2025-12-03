Nikola Jokić proglašen za MVP mjeseca Zapadne konferencije

Izvor:
SRNA
03.12.2025
08:22
Srpski košarkaš i član "Denver nagetsa" Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) mjeseca Zapadne koferencije u NBA ligi.
Riječ je o nagradi MVP za oktobar i novembar.
Jokić je u oktobru i novembru u NBA ligi prosječno bilježio 28,9 poena, 12,4 skoka i 10,9 asistencija.
U Istočnoj konfrenciji za MVP je proglašen košarkaš "Detroit pistonsa" Kejd Kaningem, objavljeno je na sajtu NBA lige.
Kaningem je u oktobru i novembru imao učinak od 28,8 poena, 9,4 asistencije i 6,4 skoka.
