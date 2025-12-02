Željko Obradović otkrio detalje oko odlaska iz Partizana

Sapunica je završena, a srpski stručnjak je konačno razjasnio neke stvari oko svog odlaska.

U obraćanju Željko je do iznio razloge svog odlaska, kao i dešavanja u klubu koja su dovela do njegove ostavke i napuštanja klupe beogradskog kluba.

"Prošlu sredu sam se odlučio na izuzetno težak korak, da preuzmem odgovornost za sve ono što se loše dogodilo u ovoj sezoni i naravno da sam ostao pri svojoj odluci. Dobio sam nebrojeno poziva i poruka od svih vas kojima je Partizan u srcu, kao i meni. Razlog što se obraćam danas je taj što ste vi tražili to od mene. Odluka koju sam doneo je veoma teška", započeo je Obradović.

Dodao je da stoji iza svega što piše u saopštenju.

"Moje obraćanje u sredu kada sam odlučio da uzmem odgovornost za sve što se dešava bilo takvo, saopštenje koje je bilo veoma kratko, sve što sam rekao u tom saopštenju stojim i dalje iza toga. Ono što se desilo posle toga je nešto što nisam voleo da se dogodi", rekao je Obradović.

Iznio je detalje razlaza.

"U utorak uveče posle teške utakmice za mene, rekao sam stručnom štabu da donosim odluku za koju sam bio siguran da je dobra za klub i ekipu. Tu odluku sam sledećeg jutra saopštio predsedniku kluba i on je razumeo moje razloge. Razgovor je bio veoma korektan. Rekao je da me je video na utakmici i da je shvatio da je to jedino što mogu da uradim. Dogovorili smo se da se ja obratim javnosti, a ne klub, ali informacije kruže i teško ih je kontrolisati. Kada sam shvatio to, obratio sam se isti dan. Zvao sam portparola kluba, on je nazvao predsednika i da donesemo odluku da li je to to. Jedino je predsednik kluba tražio da dodam u tom pismu da je to neopoziva ostavka i da će njemu biti lakše da sa time izađe pred navijače i ja sam se sa tim složio".