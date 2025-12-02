Dušan Miletić MVP ABA lige za novembar

Košarkaš Kluža Dušan Miletić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige u novembru, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Košarkaši Kluža su u novembru u regionalnom takmičenju zabilježili četiri pobjede na četiri utakmice. Miletić je u novembru prosječno bilježio 17 poena, 5,3 skoka i 1,8 asistencije po meču. Košarkaši Kluža se trenutno nalaze na drugom mjestu na tabeli grupe A ABA lige sa pet pobjeda i dva poraza, prenosi Tanjug.

U narednom devetom kolu Kluž u derbiju kola u nedjelju dočekuje košarkaše Partizana.