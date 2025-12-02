Logo
Large banner

Dušan Miletić MVP ABA lige za novembar

Izvor:

Tanjug

02.12.2025

12:22

Komentari:

0
Лопта на терену
Foto: ATV

Košarkaš Kluža Dušan Miletić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige u novembru, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Košarkaši Kluža su u novembru u regionalnom takmičenju zabilježili četiri pobjede na četiri utakmice. Miletić je u novembru prosječno bilježio 17 poena, 5,3 skoka i 1,8 asistencije po meču. Košarkaši Kluža se trenutno nalaze na drugom mjestu na tabeli grupe A ABA lige sa pet pobjeda i dva poraza, prenosi Tanjug.

64f2dfa9eb5b9 kk igokea

Košarka

Novi košarkaški spektakl: Igokea dočekuje Zenit u Laktašima

U narednom devetom kolu Kluž u derbiju kola u nedjelju dočekuje košarkaše Partizana.

Podijeli:

Tagovi:

MVP

ABA liga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Košarka

Novi košarkaški spektakl: Igokea dočekuje Zenit u Laktašima

1 d

0
Кошарац о скандалу: "Шта ће рећи бошњачки политичари? Правиће се луди"

Društvo

Košarac o skandalu: "Šta će reći bošnjački političari? Praviće se ludi"

1 d

3
"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Košarka

"Pala" BiH: Srbija nakon preokreta slavila u Sarajevu

1 d

5
Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

Društvo

Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

1 d

5

Više iz rubrike

"Жељко Обрадовић ће се обратити јавности?"

Košarka

"Željko Obradović će se obratiti javnosti?"

5 h

0
Јокић поново сам у Денверу, Далас однио побједу у "Бол арени"

Košarka

Jokić ponovo sam u Denveru, Dalas odnio pobjedu u "Bol areni"

7 h

0
Човић: Нисам очекивао онолики простаклук у Сарајеву

Košarka

Čović: Nisam očekivao onoliki prostakluk u Sarajevu

17 h

0
Нови кошаркашки спектакл: Игокеа дочекује Зенит у Лакташима

Košarka

Novi košarkaški spektakl: Igokea dočekuje Zenit u Laktašima

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

15

19

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

15

18

Bitno: Vjera i duhovnost

15

08

Ovo su rani znakovi nedostatka vitamina C: Ne ignorišite ih

14

53

Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner