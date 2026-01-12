Logo
Đoković zadržao četvrto mjesto na ATP listi

12.01.2026

11:09

Komentari:

0
Ђоковић задржао четврто мјесто на АТП листи
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mjesto na najnovijoj ATP listi sa 4.780 bodova.

Na prvom mjestu i dalje je Španac Karlos Alkaras sa 12.050 poena, a drugi je Italijan Janik Siner sa 11.500 bodova.

Nijemac Aleksandar Zverev nalazi se na trećoj poziciji sa 5.105 poena, dok je Italijan Lorenco Muzeti napredovao za dva mjesta i trenutno je peti igrač svijeta.

Australijanac Aleks de Minor zadržao je šestu poziciju, a Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je sada sedmi.

U top 10 najboljih tenisera svijeta nalaze se još Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric, te Aleksander Bublik iz Kazahstana.

Srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za osam pozicija i trenutno se nalazi na 59. mjestu na ATP listi sa 910 bodova.

Laslo Đere je napredovao za četiri pozicije i sada je 91. igrač svijeta sa 659 poena, dok je Hamad Međedović pao na 96. mjesto sa 643 boda.

Dušan Lajović je zadržao 125. poziciju na ATP listi sa 497 poena.

Novak Đoković

tenis

ATP

