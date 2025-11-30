Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

Mržnja koja je večeras demonstrirana u Sarajevu prema Srbima nikada nije ni prestajala od rata, a na košarkaškoj utakmici Srbije i BiH u Skenedriji i javno je iskazana, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je naveo da je ta mržnja stalno prisutna i da je večeras javno i jasno iskazana.

Košarka Sraman doček za košarkaše Srbije u Sarajevu: Izviždana himna "Bože pravde"

"Zvižduci našoj himni koji su odjekivali u Skenderiji, pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima jer je himna Srbije i naša himna. Posebno je bilo degutantno slušati komentatora Arena sporta, koji bi trebalo da zna da ovdje žive i Srbi, da je reprezentacija Srbije i naša. Nikada nećemo navijati za tu njihovu BiH", napisao je Dodik na Iksu.