Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

Mržnja koja je večeras demonstrirana u Sarajevu prema Srbima nikada nije ni prestajala od rata, a na košarkaškoj utakmici Srbije i BiH u Skenedriji i javno je iskazana, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je naveo da je ta mržnja stalno prisutna i da je večeras javno i jasno iskazana.
"Zvižduci našoj himni koji su odjekivali u Skenderiji, pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima jer je himna Srbije i naša himna. Posebno je bilo degutantno slušati komentatora Arena sporta, koji bi trebalo da zna da ovdje žive i Srbi, da je reprezentacija Srbije i naša. Nikada nećemo navijati za tu njihovu BiH", napisao je Dodik na Iksu.
Mržnja koja je večeras demonstrirana u Sarajevu prema Srbima nikada nije ni prestajala od rata. Ona je stalno prisutna i večeras je javno i jasno iskazana.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 30, 2025
Zvižduci našoj himni koji su odjekivali u Skenderiji, pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima jer je himna Srbije i naša…
